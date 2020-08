Beleggingen versus coronacrisis: deze fondsen blijven interessant om in te investeren

Sven Vonck

04 augustus 2020

09u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen De economische impact van de coronacrisis is enorm. Sommige sectoren liggen op apegapen, terwijl anderen terug helemaal in de spotlight staan. De economische impact van de coronacrisis is enorm. Sommige sectoren liggen op apegapen, terwijl anderen terug helemaal in de spotlight staan. Spaargids.be bekijkt hoe de huidige crisis effect heeft op uw (toekomstige) beleggingen.

De uitbraak van het coronavirus veroorzaakte een wereldwijde beurscrash. Maar zo snel de aandelenkoersen naar beneden tuimelden, zo snel veerden ze nadien weer op. Voorlopig lijkt het alsof de beurzen abstractie maken van de coronacrisis, waardoor de meeste beursexperten verwachten dat er weer een nieuwe crash volgt. Want de economische realiteit is veel minder rooskleurig dan wat er zich tot dusver op de beurzen afspeelt. Net daarom is het ook belangrijk om oog te hebben voor de juiste sectoren en kan het interessant zijn om de reguliere gespreide beleggingsportefeuille aan te vullen met enkele sector- of themafondsen. Dat zijn beleggingsfondsen die zich toespitsten op specifieke sectoren of thema’s.

Gezondheidszorg

Maar welke sectoren hebben goede vooruitzichten op de lange termijn en blijven ook na het coronatijdperk overeind? Het is niet zo verrassend dat veel economen en vermogensbeheerders de gezondheidszorg naar voren schuiven als een belangrijke groeipool. Al voor de coronacrisis stegen de wereldwijde gezondheidsuitgaven sterk. Die evolutie zal zich alleen maar verder doorzetten; niet alleen omwille van de huidige gezondheidscrisis, maar ook door de vergrijzing en de toenemende bevolkingsgroei. Daarvan profiteren ziekenhuizen, laboratoria, gezondheidscentra, farmaceutische bedrijven, biotechbedrijven of producenten van medische apparatuur.

Artificiële intelligentie is een ander domein dat experts vaak aanstippen als een interessant beleggingsthema. Gespecialiseerde beleggingsfondsen spelen daarop in door te investeren in bedrijven die grote hoeveelheden data verzamelen, verwerken, analyseren of daar praktische toepassingen mee ontwikkelen. Ook in de strijd tegen het coronavirus wordt artificiële intelligentie ingezet, onder meer bij het ontwikkelen van medicijnen en vaccins of het monitoren van de pandemie.

Van de technologiesector wordt ook aangenomen dat die een boost kan krijgen door de coronacrisis. Door het massale telewerken van de voorbije maanden en de toename van e-commerce is immers een nieuwe digitaliseringsgolf op gang gekomen die ook in het post-coronatijdperk nog zal nazinderen.

Turbulentie

Beleggers kunnen maar beter voorbereid zijn op een turbulent najaar op de beurs, met forse koersschommelingen. Geen enkele sector is daarvoor immuun, ook de gezondheids- en de technologiesector niet. Het zijn vooral investeringen met het oog op de lange termijn, waarvan de koersen tussendoor fors kunnen schommelen.

Hou er ook rekening mee dat dergelijke sectorfondsen iets risicovoller zijn: als die ene sector onderuitgaat, kan dat niet worden gecompenseerd met betere prestaties van een andere sector (zoals dat met een breed aandelenfonds – dat in verschillende sectoren investeert – wel het geval kan zijn).

Ook belangrijk: het is niet omdat een sectorfonds inspeelt op toekomstgerichte thema’s, dat het automatisch ook goede prestaties zal neerzetten. Veel hangt ook af van de keuzes die de fondsbeheerder maakt. Hij moet uiteindelijk wel de juiste aandelen opnemen in een fonds. Vergelijk daarom altijd verschillende fondsen die inspelen op dezelfde thema’s en kijk bijvoorbeeld naar de prestaties van de voorbije jaren (liefst over een zo lang mogelijke periode). Prestaties uit het verleden zijn nooit een garantie over de toekomst, maar ze kunnen wel al iets zeggen over de consistentie. Beter een fonds dat jaar na jaar een degelijk rendement oplevert, dan een fonds dat teert op één uitzonderlijke uitschieter.



