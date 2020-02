Beleggen voor uw kinderen: nu is het ideale moment Johan Van Geyte

12 februari 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het is nog steeds een sterk ingeburgerde traditie in ons land dat ouders en grootouders een spaarboekje cadeau doen tegen de 18e (of 21e) verjaardag van kinderen of kleinkinderen. Als u dat geld ook een beetje wil laten ‘werken’, is een beleggingsplan een betere keuze dan een spaarrekening. Een overzicht van de huidige formules en rendementen.

Spaarrekening: 0,11 tot 0,50 % rente

Zet maar op uw spaarboekje, dan brengt het nog wat intrest op. Decennialang werden kinderen en jonge mensen op die manier de deugden van het sparen bijgebracht. Het spaarboekje was dan ook lang een evidentie: gemakkelijk, overzichtelijk en veilig.

Wie op de hoogte is van financieel nieuws, weet dat de goede tijden achter ons liggen. Het merendeel van de spaarrekeningen levert nog amper 0,11% rente op jaarbasis op.

Wie vandaag 100 euro stort en dat een jaar laat staan, heeft volgend jaar dus 100,11 euro.

Stort u elk jaar 100 euro, dan komt u na 18 jaar en 19 stortingen (we rekenen de eerste in het jaar 0) aan een totaal bedrag van 1.918,23 euro; 1.900 euro gestort kapitaal plus 18,23 euro intresten.

Uiteraard kunt u zoeken naar een rekening met een hogere opbrengst. Stel dat u er eentje kiest met een opbrengst van 0,50% per jaar, dan zou het totaal opgebouwde kapitaal in ons voorbeeld oplopen tot 1.987,97 euro. Het blijft in één woord: schamel.

Jongerenspaarrekening: 0,30 tot 0,60% rente

Kleine uitzondering vinden we nog steeds in de hoek van de jongerenspaarrekeningen: er zijn nog een paar financiële instellingen over die een wat hoger rendement geven aan jonge klanten.

Het meest uitgesproken is het aanbod van CPH Banque. Die heeft rekeningen voor kinderen van 0 tot 3 jaar, voor kinderen van 3 tot 12 jaar en voor jongeren van 12 tot 26 jaar. Ze brengen op jaarbasis momenteel respectievelijk 0,60%, 0,40% en 0,30% op. Let wel op, want enkel ‘wettelijke vertegenwoordigers’ kunnen zulke rekeningen starten. U kan dat dus doen voor uw kinderen, maar als grootouder kan het niet voor uw kleinkinderen.

Spaarabonnement: 0,65 tot 0,70% rente

Een andere manier om geregeld kleine bedragen te sparen voor een (klein-)kind is een spaarabonnement. Dit zijn rekeningformules die speciaal gemaakt zijn om regelmatig sparen te belonen. Momenteel wordt hier het beste aanbod gedaan door MeDirect met Maandsparen Max (basisrente van 0,05% plus een getrouwheidspremie van 0,65%) en bpost bank met Cocoon Sparen (basisrente van 0,40% en getrouwheidspremie van 0,15%). In beide gevallen kan op de rekening hoogstens 500 euro per maand worden gespaard. Bij bpost bank kan dat bovendien ook maar tot 40 jaar.

Tak21-spaarverzekering: 0,50 en 1,00% rente

Een volgende mogelijkheid is een tak21-spaarverzekering, waarbij u occasionele stortingen kan doen. Die bieden een gegarandeerde basisrente die bij de inleg voor een bepaalde periode gegarandeerd wordt. Bovenop kunt u elk jaar nog een winstdeelneming krijgen indien de verzekeraar erin slaagt om uw storting met winst te herbeleggen. Als de spaarverzekering minstens acht jaar loopt, is de opbrengst bovendien vrijgesteld van roerende voorheffing.

Een tak21-spaarverzekering heeft u als voordeel dat u het tegoed op uw eigen naam kunt zetten en het kind of kleinkind kan aanduiden als begunstigde. U bent ook vrij te bepalen wanneer het geld vrijkomt. U kan dat bijvoorbeeld doen als het kind meerderjarig wordt, maar het ook inhouden tot het bijvoorbeeld 30 is.

Momenteel zit de globale opbrengst van de verschillende aanbiedingen tussen 0,50% en 1,00%.

Beleggingsplannen: 5% rente niet abnormaal over een lange periode

Maar waarom zou u het niet over een andere boeg gooien als de opbrengst van de klassieke spaarformules nauwelijks van de bodem wegraakt? Bijvoorbeeld door te beleggen voor uw klein(kind).

Natuurlijk zijn aan beleggingsplannen risico’s verbonden, maar die kunt u beperken. Ten eerste door de looptijd. Wie spaart voor zijn (klein)kind doet dat automatisch voor een langere periode. Dat maakt dat u na een terugval van de beurs tijd heeft om te wachten tot de koersen van de aandelen weer opleven. Ten tweede door uw beleggingen te spreiden. U kiest dan voor een belegging in fondsen of in tak23-beleggingsverzekeringen en bent niet afhankelijk van één of slechts enkele aandelen. Ten derde door uw inleg te spreiden over de tijd. U stapt dan nooit met uw volledig bedrag in op het duurste moment. Ten slotte kunt u ook kiezen voor een aanpak die bij uw profiel past: dynamisch, neutraal of voorzichtig.

Conclusie

Door te beleggen, mag u rekenen op een hogere opbrengst, zeker op langere termijn.

Gaan we terug naar ons bovenstaand voorbeeld: bij een rendement van 2% per jaar stijgt het kapitaal na 18 jaar tot 2.284,06 euro. Bij een gemiddeld jaarlijks rendement van 5% per jaar, zou dat 3.053,90 euro zijn. Ter herinnering: de spaarrekening bracht 1.918,23 euro op.

Is die 5% niet abnormaal hoog gerekend? Niet dus, volgens het overzicht op Spaargids.be, zeker niet over een langere periode. Besef wel altijd goed dat als het gaat over beleggingen prestaties uit het verleden nooit een garantie zijn voor de toekomst.

Ook belangrijk om te weten: om ons voorbeeld rekenkundig gemakkelijk te houden, rekenden we een spaarinspanning van 100 euro per jaar. Beleggingsplannen rekenen vaak wel een minimumstorting aan, zoals een ondergrens van 25 euro per maand, en dus 300 euro per jaar. Een bevraging van Argenta leert dat 68% van de ouders iedere maand spaart voor zijn kinderen. Gemiddeld gaat het om 821 euro per jaar, maar amper een kwart van de ouders gebruikt een andere formule dan de spaarrekening.

