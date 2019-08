Beleggen voor beginners: opletten met kosten Kurt Deman

16 augustus 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Bent u net als veel andere Belgen op zoek naar alternatieven voor uw spaarboekje? Dan vormen beleggingsfondsen een interessante optie. Ze spreiden uw belegging over aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen (zoals grondstoffen) en liquiditeiten, of een combinatie van dat alles. De kosten die u daarbij betaalt, zullen het rendement wel een beetje uitvlakken.

Kosten versus baten

Wanneer u als klant uw geld op een spaarboekje parkeert, brengt dat weinig tot niks op: niet voor u, maar ook niet voor uw bank. Uw agentschap adviseert u daarom maar al te graag over alternatieve producten uit eigen huis. Het beleggingsfonds behoort tot de meest populaire pistes. Toch doet u er goed aan om alle voor- en nadelen op een rijtje te zetten. Naast het risico dat een fonds met zich meebrengt, bent u immers ook gebonden aan bepaalde kosten. Het beleggingsfonds dat u kiest kan dus maar beter wat meer opbrengen dan de geafficheerde taksen en vergoedingen die u de bank schuldig bent.

Effectenrekening

Om aandelen te kopen of te verkopen op de beurs, doet u een beroep op een tussenpersoon – een bank of beursmakelaar (broker) – die een effectenrekening voor u opent. Een effectenrekening is de plaats waar u uw aandelen, fondsen, obligaties en kasbons beheert. U kunt die makkelijk vergelijken met een gewone bankrekening, inclusief rekeningnummer en rekeningafschriften. Het openen van een effectenrekening is bij de meeste banken gratis. Wel rekenen de banken of beursmakelaars vaak kosten aan zodra u een effectenrekening hebt geopend.

Zo moeten beleggers meestal een jaarlijks bewaarloon ophoesten. Het gaat dan om een percentage op de waarde van de effecten of een vast bedrag per effectenlijn (aandelentitel of fonds), al dan niet met een minimum- of maximumgrens.

U betaalt bij Beobank bijvoorbeeld 10 euro per lijn, met een maximum van 150 euro. Axa afficheert 20 euro per lijn, met een maximum van 200 euro. Naast het bewaarloon gelden er soms ook beheerskosten. Dat is onder meer het geval bij Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, Crelan, ING en Nagelmaeckers. Het bedrag situeert zich in de meeste gevallen rond 15 euro per jaar.

Lopende kosten

Wie een beleggingsfonds aankoopt, betaalt doorgaans instapkosten. De bank of broker drukt dat bedrag uit in een percentage van het belegde kapitaal. Het meest voorkomende percentage is twee tot drie procent. Financiële instellingen kennen soms tijdelijke kortingen toe. Echte uitschieters tekenen zich op dat vlak niet meteen af. Een andere belangrijke uitgavepost zijn de jaarlijkse lopende kosten. U vergoedt er de fondsbeheerder mee voor het dagelijkse beheer van uw centen. Ze omvatten ook de kosten die het fonds maakt voor administratie, bewaring, boekhouding, enzovoort. Voorzie hiervoor jaarlijks één tot twee procent van het belegde bedrag. De bank of broker brengt dat in mindering met de inventariswaarde van het fonds.

Beurstaks en kosten bij verkoop

Hou verder ook rekening met enkele ‘verborgen’ kosten, zoals de prestatievergoeding die u de beheerder van het fonds betaalt wanneer uw fonds een bepaalde waarde overschrijdt. De verkoop van beleggingsfondsen gaat bovendien gepaard met een beurstaks van 1,32 procent wanneer het beleggingsfonds geen dividend uitkeert. U moet geen beurstaks neertellen bij de verkoop van een distributiefonds, dat de dividenduitkeringen wel uitkeert. Daartegenover staat dat de fiscus dertig procent roerende voorheffing aanrekent op de dividenduitkering van een beleggingsfonds. Er geldt verder een meerwaardebelasting bij de verkoop van fondsen met minstens tien procent vastrentende effecten - zoals obligaties - in de beleggingsportefeuille. Ze bedraagt dertig procent op het obligatiegedeelte.

Hoe het kostenplaatje reduceren?

U betaalt bij grootbanken doorgaans hogere transactiekosten. Speur dus de markt af voor de beste opties. Uw huisbank biedt bovendien niet noodzakelijk de beste voorwaarden. Hou ook altijd het totaalplaatje voor ogen. De laagste instapkosten staan niet noodzakelijk synoniem met de voordeligste keuze. U bespaart vaak fors door een beleggingsfonds online te kopen. En natuurlijk zoekt u best naar een fonds met een mooi potentieel rendement, maar besef goed dat mooie resultaten uit het verleden geen garantie bieden op toekomstig succes.

