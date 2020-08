Beleggen voor beginners: ga voor de ‘lasagnebenadering’

Johan Van Geyte

18 augustus 2020

09u30

Bron: spaargids.be 1 Sparen Voor veel mensen klinkt beleggen als iets intimiderend, of ze gaan er - foutief - van uit dat beleggen enkel iets is voor ‘rijke mensen’. Voor veel mensen klinkt beleggen als iets intimiderend, of ze gaan er - foutief - van uit dat beleggen enkel iets is voor ‘rijke mensen’. Spaargids.be legt uit welke opties u allemaal hebt en hoe u bijvoorbeeld ook al met kleine bedragen aan de slag kan.

1. Zorg voor voldoende spaarreserve

Voor u start met beleggen, zorgt u er best voor dat u al een gezonde spaarbuffer hebt. Het gangbare advies is: minstens zesmaal uw nettoloon op een spaarrekening. Op zo'n spaarrekening brengt uw geld misschien niet veel op, maar het blijft de handigste manier om geld achter de hand te hebben als u bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine nodig hebt of als er iets ernstigs voorvalt. Met andere woorden: uw spaarrekening is uw financiële matras om op terug te vallen.

2. Investeer in een termijnrekening of tak21-spaarverzekering

Zodra uw spaarbuffer in orde staat, kan u denken aan de volgende stap.

Termijnrekening

Op een termijnrekening zet u uw centen voor een welbepaalde termijn weg. Dat kan bijvoorbeeld 1 jaar, 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar,... zijn. De afgesproken interest ontvangt u aan het einde van de termijn, nadat de bank 30 procent aan roerende voorheffing heeft afgehouden als belasting.

Tak21-spaarverzekering

U kan dit ook doen bij een verzekeringsmaatschappij, in een zogenaamde tak21-spaarverzekering. Die formule biedt u een gegarandeerde basisrente. U krijgt jaarlijks ook een winstdeelneming, áls de financiële markten en de financiële draagkracht van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten. Laat u uw tak21-spaarverzekering acht jaar lopen, dan moet u op de intresten geen belastingen laten vallen. Nadeel is wel dat u op elke storting eenmalig een verzekeringstaks van 2 procent betaalt.

Obligatie

U plaatst uw geld niet bij een bank, maar bij een bedrijf of een overheid die financiële middelen nodig heeft en u in ruil intresten belooft. Het nadeel: als er een faillissement is, geldt hier geen overheidswaarborg. Bij een spaarrekening, een termijnrekening of een tak21-spaarverzekering vallen de tegoeden onder de staatsgarantie van 100.000 euro per persoon en per instelling.

3. Investeer in een beleggingsfonds of tak23-beleggingsverzekering

Bij bovenstaande spaar- en beleggingsformules ligt de opbrengst op voorhand vast.

Voordeel : geen verrassingen.

Nadeel : amper opbrengst.

Als u vindt dat uw geld meer moet renderen, dan moet u bereid zijn om risico’s te nemen.

Beleggingsfonds

U stopt uw inleg nu bij wijze van spreken in een gemeenschappelijke spaarpot. Met die spaarpot worden dan een hele reeks obligaties, aandelen of vastgoed (of een combinatie) gekocht.

Voordelen :

• Investeren in een beleggingsfonds kan ook met kleine bedragen, bijvoorbeeld 25 euro per maand.

• Deze fondsen worden beheerd door professionals.

• Fondsen zorgen voor een goede spreiding, waardoor u nooit afhankelijk bent van de koers van één bepaald aandeel.

Uw concrete opbrengsten hangen af van de beleggingen die uw fonds doet. De waarde kan dagelijks schommelen, zowel in plus als in min. De bedoeling is dat u een voldoende lange beleggingshorizon heeft zodat u de evoluties op termijn kan bekijken.

Vergelijk hier de verschillende belegginsfondsen.

Tak23-beleggingsverzekering

U kunt ook kiezen voor eenzelfde soort belegging bij een verzekeringsmaatschappij.

Voordeel :

• U kiest gemakkelijker een begunstigde. Daarbij kan u ook uzelf aanduiden.

Vergelijk hier de verschillende tak23-belegginsfondsen.

4. Beleggingsplannen

Een volgende stap is dat u op regelmatige momenten gaat beleggen in een beleggingsplan. Daarbij kunt u bijvoorbeeld elke maand een (klein) bedrag storten, dat vervolgens wordt belegd in het fonds dat u gekozen heeft.

Voordelen :

• U kan elke maand automatisch een bedrag van uw zichtrekening laten halen om te beleggen.

• Op die manier schakelt u emotie uit (een klassieke fout): veel beleggers hebben de neiging om aan de zijlijn te staan als de beurskoersen gedaald zijn, terwijl ze net kopen nadat de koersen weer gestegen zijn. Ze laten zo de kans liggen om goedkoop te investeren.

5. Zelf beleggen en discretionair beleggen

Een vijfde etappe is de beurs, waarbij u voor individuele aandelen kiest. Hierbij heeft u de keuze tussen zelf beleggen en discretionair beleggen. In het tweede geval besteedt u het kopen en verkopen van aandelen uit aan de bank.



