Beleggen in vastgoed immens populair: deze aandelen brengen het meest op

Investeren in vastgoed in ons land is razend populair. Het gaat dan niet om de aankoop van uw eigen woning, wel over het kopen van een appartement of een huis om dan zelf te verhuren. Nochtans is dat, zeker door

de hoge vastgoedprijzen, een grote investering. Voor wie die grote bedragen niet heeft of liever een meer gespreid risico wil, zijn er ook vastgoedaandelen. Michaël Van Droogenbroeck legt uit hoe u kan investeren in vastgoed via papier in plaats van bakstenen.