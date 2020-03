Beleggen in tijden van coronavirus: wat u nu (niet) moet doen Johan Van Geyte

09 maart 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het coronavirus laat ook op de financiële markten zijn sporen na. Op de Brusselse beurs zakte de waarde van de korf met de belangrijkste twintig aandelen de voorbije twee weken liefst 15%. Op andere aandelenmarkten was het niet beter. Wat moet u als belegger nu doen? Is dit een moment om goedkoop aandelen te kopen of moet het ergste nog komen?

Aanvankelijk maakten beleggers zich niet al te veel zorgen. De beurzen waren de vorige grote virusepidemies ook snel te boven gekomen. Zo verloren de aandelen in China ten tijde van de SARS-epidemie (2003) 9 procent van hun waarde, maar drie maanden later stonden ze al 30 procent hoger. Iets soortgelijks gebeurde bij de uitbraken van het ebolavirus en het zikavirus.

Diepere crisis

Toch leeft de vrees dat het coronavirus momenteel dieper hakt. Het kwam weliswaar op een moment dat de economie en de beurzen, vooral in de VS, al een zeer mooi parcours aflegden. De huidige crisis was een gelegenheid om wat gas terug te nemen, stelt Belfius.

Diverse bedrijven verlaagden al hun vooruitzichten voor de komende maanden. Bijvoorbeeld omdat ze problemen hebben met bevoorrading vanuit getroffen gebieden als China of omdat hun verkoop lijdt onder de situatie. Zwaarst getroffen zijn natuurlijk bedrijven met vestigingen in zones met hoge besmettingsgraad, die de deuren moesten sluiten of met hoge afwezigheid van personeel kampen.

Dat de Amerikaanse Federal Reserve de rentetarieven verlaagde, zien beleggers als een slecht signaal voor de economie.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) pikte daar al op in. Zij gaat nu uit van een wereldwijde toename van de economische activiteiten met 2,4 procent voor dit jaar. Dat is 0,5 procent minder dan de groei met 2,9 procent die ze tot nu toe vooropstelde.

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, verlaagde intussen haar belangrijkste rentetarieven. Op die manier wil ze de economie en de bedrijven die worden getroffen extra zuurstof geven. Door de beleggers wordt dit weliswaar gezien als een signaal dat de economie er toch ernstiger aan toe is dan gedacht.

Voorzichtig blijven

We blijven dan ook best voorzichtig, zegt hoofd beleggingsadvies Wim D’Haese van Deutsche Bank. “We hebben helemaal nog geen zicht op hoe het coronavirus gaat evolueren en wat de gevolgen voor de economie gaan zijn. Worden er nog bedrijven gesloten en gemeenten afgegrendeld of niet? Dat zou een grote impact kunnen hebben op de ondernemingsresultaten. Zolang we daarover in onzekerheid leven, dreigt de beurs zeer volatiel te zijn. Het is nog niet het moment om halsoverkop te gaan bijkopen.”

"De impact op de economie is tijdelijk. Eens dit achter de rug is, bevinden we ons opnieuw in een wereld met heel erg lage rentevoeten.

Bij Belfius kijken ze intussen ook al een stapje verder vooruit. “De impact op de economie is tijdelijk,” klinkt het daar. “Eens dit achter de rug is, bevinden we ons opnieuw in een wereld met heel erg lage rentevoeten. Door de gedaalde olieprijzen hoeven we ons voorlopig ook weinig zorgen te maken over inflatie. In een dergelijke omgeving verkiezen we op langere termijn duidelijk aandelen boven obligaties.”

“Natuurlijk blijven uw beleggingshorizon en risicobereidheid doorslaggevend. Als u maar een korte beleggingshorizon hebt, of als u bang bent dat de toestand verder escaleert, dan bouwt u uw risicovolle posities beter af. Er zijn beleggingen met 100, 90 of 80% kapitaalbescherming”, aldus de bank.

Goede spreiding noodzakelijk

Zowel Deutsche Bank als Belfius pleiten voor een beleggingsplan, met een duidelijke spreiding van de risico’s. Belfius legt daarbij wat accenten. Zo heeft het een boontje voor aandelen van bedrijven uit de gezondheidszorg. Sommige farmabedrijven zullen profiteren van deze coronacrisis. Verder gelooft de bank ook sterk in ondernemingen die focussen op innovatie en robotica, demografie, klimaat en groeilanden.

De spreiding geldt zowel in de aandelen waarin wordt belegd als in de tijd. Wie gespreid belegt, heeft het voordeel dat hij nooit met grote sommen in de beurs stapt op het ogenblik dat de koersen op hun hoogste punt staan. Of dat hij bij een terugval van een bepaalde sector – bijvoorbeeld toerisme en luchtvaart nu – de volle laag krijgt.

Bekijk hier de beste beleggingsplannen van het moment

Heropleving

Ook vermogensbeheerder Pictet, die de voorbije weken uit voorzorg aandelen verkocht en cash opbouwde, weet uit ervaring dat er op termijn aantrekkelijke investeringsmogelijkheden ontstaan, als de financiële markten bezwijken onder een langdurige ongedifferentieerde verkoop.

Toch zullen niet alle regio’s en sectoren in dezelfde mate profiteren van een heropleving. Zo verwacht het dat Japan en Europa zwaarder worden getroffen. Het virus woedt hier al, terwijl de centrale banken weinig ruimte hebben om de economie er weer bovenop te helpen. Het Verenigd Koninkrijk kan het er iets beter vanaf brengen. Dat de brexitonzekerheid niet meer meespeelt kan positief zijn. Ook Pictet adviseert nu inzetten op de farmasector, voor industriële bedrijven is het iets sceptischer.

Hetzelfde weerklinkt bij vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier. “In China lijkt de epidemie over haar hoogtepunt heen en daalt het aantal nieuwe sterfgevallen dag na dag,” , stelt Olivier de Berranger. “Bedrijven hervatten hun activiteiten en de Chinese aandelenmarkt hield afgelopen week veel beter stand dan de westerse beurzen. Dat lijkt erop te wijzen dat de storm op de markten weliswaar hevig is, maar niet lang zal aanhouden.”

Vaak schuilt in een crisis meteen ook de kiem van het herstel. Olivier de Berranger

“Zodra de wind begint te luwen, zouden de markten zeer snel kunnen opveren. Verschillende factoren pleiten voor een dergelijke ontwikkeling: tegen die tijd zullen zowel de olieprijzen als de rente fors zijn gedaald en zullen er ongetwijfeld stevige begrotingsstimuli zijn uitgerold. Vaak schuilt in een crisis meteen ook de kiem van het herstel. Daarom blijkt ook keer op keer dat de beurs op lange termijn een goede belegging is. Ondanks de angst die nu om zich heen grijpt, zal de geschiedenis zich ook ditmaal herhalen. Geduld blijft meer dan ooit een schone deugd.”

