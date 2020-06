Beleggen in grondstoffen? Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck geeft advies

De dip van zowat alle aandelen door de coronacrisis ligt intussen achter ons. Zeker de Amerikaanse beurzen staan alweer op het niveau van voor corona, Europese beurzen kruipen uit het dal. Maar dat is niet zo voor grondstoffen. Ook zij hebben een mokerslag gekregen en velen hangen nog in de touwen omdat de economie nog lang niet is hersteld. Voor wie toch in grondstoffen wil beleggen, is daarom voorzichtigheid geboden. Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck geeft advies.

Grondstoffen zijn uiteraard een breed begrip. Van olie over aluminium of nikkel tot graan en tarwe of goud en zilver, er zijn vele alternatieven voor wie zich geroepen voelt. Niet alle grondstoffen maken op hetzelfde moment ook dezelfde koersevolutie door. Om toch enigszins een beeld te hebben van hoe die grondstoffen evolueren is de CRB-index handig. Dat is een brede index voor grondstoffen die vrij representatief is voor hoe de prijzen ervan evolueren.

De CRB-index viel midden april terug tot minder dan 102 punten, een dieptepunt in de geschiedenis. Op dit moment is hij weer gestegen tot 138 punten, maar dat is nog een pak lager dan de 170 punten begin dit jaar. Het toont de grote volatiliteit aan van grondstoffen, maar het heeft ook te maken met de extreem lage olieprijs van de voorbije maanden. Vooral de WTI, de Texaanse variant van de Noordzeeolie die een stevig gewicht heeft in de CRB-index, had daaronder te lijden.

Voor wie toch in olie wil beleggen, is het veiliger om dat te doen in olie-aandelen

Olie

Olie geeft meteen aan wat het probleem is voor wie in grondstoffen wil beleggen. U kan moeilijk zelf vaten olie zitten kopen en dus bent u aangewezen op afgeleide producten. Maar de prijsevolutie daarvan is lang niet altijd ook de evolutie van de grondstof waarin u zo wilt beleggen. Concreet voor olie bestaan er trackers waarmee die olieprijs kan worden geschaduwd, maar het recente verleden heeft aangetoond dat zulke trackers de beleggers zuur kunnen opbreken. Dat heeft vooral te maken met hoe de voorraden en productie van olie niet altijd zijn afgestemd op de vraag naar olie enerzijds en de specifieke kenmerken van de trackers anderzijds. Hun nadeel is dat ze vooral handelen in futures en dus speculeren op de evolutie van de olieprijs. Als dat verkeerd uitdraait, kan u als belegger veel geld verliezen en kunnen die trackers toch zwaar afwijken van de reële olieprijs. Voor wie toch in olie wil beleggen, is het veiliger om dat te doen in olie-aandelen, waarvan Royal Dutch Shell of Total bekende voorbeelden zijn.

Basismetalen

Naast olie zijn ook basismaterialen zoals aluminium, nikkel, koper en zink populair bij investeerders in grondstoffen. Maar zeker die markt voelt op dit moment de onzekerheid van hoe de wereldeconomie de komende maanden en jaren zal evolueren. Bovendien zijn de beschikbare voorraden van die basismaterialen groot, terwijl de vraag heel wat lager is. Wat natuurlijk zijn effect heeft op de prijzen. Ook de ferrometalen — staal en ijzererts — deelden de voorbije maanden in de klappen. Ook voor al die grondstoffen is het risico groot, want sterk afhankelijk van de evolutie van de wereldeconomie. Als de vraag stilvalt, dan storten die prijzen in elkaar. Wat in volle coronacrisis ook werd aangetoond.

De oogsten en de prijsevolutie van landbouwgewassen zijn moeilijk te voorspellen en daarin beleggen is dus per definitie erg risicovol

Landbouw gewassen

Daarnaast behoren ook landbouwgewassen als tarwe, koffie, cacao of suiker tot de grondstoffen. Hoewel er een aantal gespecialiseerde fondsen bestaan die toegankelijk zijn voor de gewone belegger, is voorzichtigheid geboden. De oogsten en de prijsevolutie zijn moeilijk te voorspellen en daarin beleggen is dus per definitie erg risicovol.

Goud doet zijn reputatie als veilige haven alle eer aan

Edelmetalen

Onder meer platinum, zilver en goud zijn de edelmetalen die in de CRB-index worden gevolgd. Goud is daarbij ongetwijfeld het meest bekend en heeft de voorbije maanden ook de omgekeerde beweging gemaakt in vergelijking met veel andere grondstoffen: de goudprijs is tussen midden maart en midden mei sterk gestegen. Het doet zijn reputatie als veilige haven alle eer aan. De omgekeerde beweging geldt trouwens ook: de voorbije weken zijn aandelenmarkten stevig hersteld en is de goudprijs wat gezakt. Bijkomend voordeel van goud is dat u het wel fysiek kan kopen, in tegenstelling tot de meeste andere grondstoffen. Van munten tot staven in alle mogelijke vormen en gewichten: het aanbod is groot. Dat geldt trouwens ook voor zilver, dat andere edelmetaal. De zilverprijs was net na het uitbreken van de coronacrisis trouwens nog sterker gezakt, maar het herstel de voorbije weken was zelfs sterker dan goud.

Fondsen spreiden risico

Zelf beleggen in grondstoffen, of beter via afgeleide producten, is niet alleen weinig evident, door de grote volatiliteit is het ook behoorlijk risicovol. Voor wie het risico toch aandurft, zijn grondstoffenfondsen daarom een handig hulpmiddel. Zulke fondsen beleggen in bedrijven die actief zijn in grondstoffen en spreiden vaak ook over ondernemingen die in uiteenlopende sectoren actief zijn.

Toch kan de focus en het gewicht van een bepaalde sector sterk verschillen naargelang het fonds. Bekende voorbeelden van zulke fondsen zijn Carmignac Portfolio Commodities, Amundi Funds CPR Global Ressources en BGF Natural Resources Growth & Income Fund.

Meer nieuws over geldzaken lezen? Dat kan in dit dossier.



