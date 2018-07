Belastingvoordeel diesel helemaal weggewerkt: "Enkel in Italië is diesel nog duurder" TT

23 juli 2018

13u32

Bron: Belga, VAB 40 Consument Dieselrijders zijn bijna overal in Europa goedkoper af dan in België. Enkel in Italië is diesel nog duurder. Dat meldt mobiliteitsorganisatie VAB. De accijnzen op diesel en benzine zijn vandaag voor het eerst volledig gelijkgeschakeld, schreef De Standaard vanmorgen.

Vandaag wordt voor de achtste keer het cliquetsysteem toegepast in België op diesel. "Dat wil zeggen dat diesel tanken een klein beetje goedkoper wordt, maar dat een deel van de prijsdaling ongedaan wordt gemaakt door de bijzondere accijns te verhogen", legt Joni Junes van VAB uit. "De accijnzen op diesel en benzine zijn hierdoor in België nu gelijk."

De accijnzen zullen ook in de toekomst gelijk blijven. "We zijn aan een eindpunt gekomen. Voor beide bedraagt de accijns nu zo'n 60 eurocent per liter", zegt Miet Deckers, woordvoerster van het kabinet van minister Kris Peeters (CD&V).

Als gekeken wordt hoeveel taksen er op de brandstoffen geheven worden in onze buurlanden, blijkt dat vooral in Italië, Frankrijk en België hoge taksen worden geheven op diesel. Procentueel gezien is deze het grootst in Frankrijk: 59 procent van de dieselprijs zijn taksen. De taksen op benzine zijn het hoogst in Nederland en Italië. Procentueel gezien zijn die ook in Frankrijk het hoogst: 62 procent van de benzineprijs.

Goedkoopst in Luxemburg

Wie met de auto naar het zuiden gaat, tankt volgens VAB nog altijd het best in Luxemburg. Op een volle tank van 50 liter diesel kan je daar tot 20,60 euro besparen in vergelijking met België. Ook in Oostenrijk, Spanje en Duitsland kunnen automobilisten een stuk goedkoper diesel tanken. "Enkel in Italië is diesel nog duurder", benadrukt Junes.

Ook wie voordelig benzine wil tanken op weg naar het zuiden, tankt volgens VAB nog altijd het best in Luxemburg: daar kan je 12 euro besparen op een tank van 50 liter. Wie door Oostenrijk rijdt, kan tot 12,65 euro besparen op een tank van 50 liter.

Taxshift

De gelijkschakeling van de accijnzen op diesel en benzine is een gevolg van de taxshift die de regering-Michel eind 2015 aankondigde. Die had als bedoeling om gericht te schuiven met de belastingen om de lasten op arbeid te verlagen. De voorbije drie jaar werd de taks op diesel daardoor geleidelijk aan duurder, terwijl de taks op benzine lichtjes daalde.

Dat leverde de overheid niet alleen een pak extra belastinginkomsten op, maar had ook tot doel om de prijzen aan de pomp naar elkaar te laten toegroeien. Alleen nog om marktredenen konden ze lichtjes van elkaar verschillen. Wat inmiddels ook gebeurde. Dit voorjaar werd diesel zelfs duurder dan benzine.

Tanken morgen nog duurder

Tanken wordt morgen weer een beetje duurder. De maximumprijs voor benzine 95 E10 gaat met 2,3 eurocent per liter omhoog, die voor benzine 98 E10 met 2,4 cent en die van diesel met 1,9 cent. Dat meldt de FOD Economie.

De maximumprijs voor een liter benzine 95 E10 wordt 1,501 euro, die voor benzine 98 E10 1,589 euro en die voor diesel 1,536 euro.