Belastingen op pc's, laptops en gsm's voor werknemers naar omlaag

Werknemers die een laptop, pc, gsm of tablet ter beschikking krijgen van hun werkgever, zullen daarop vanaf volgend jaar minder belastingen moeten betalen. Dat is een gevolg van een modernisering en verduidelijking van het systeem van belastbare voordelen, die op 1 januari 2018 ingaat. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) worden de bedragen beter afgestemd op de realiteit.

Nogal wat werknemers krijgen van hun werkgever een tablet, gsm of internet ter beschikking. Dat heet het zogenaamde privé belastbaar voordeel. Het bedrag van dat belastbaar voordeel wordt op twee manieren bepaald: ofwel de zogenaamde werkelijke waarde voor de werknemer - waarbij wordt geprobeerd het voordeel in de praktijk te becijferen - of via een forfait: 180 euro voor een pc en 60 euro voor internet.

Door de verouderde wetgeving waren de duidelijkheid en transparantie evenwel zoek. Enkele voorbeelden: er werd nog geen rekening gehouden met laptops of tablets, het beoordelen van smartphones was nattevingerwerk en bovendien zijn pc's een pak goedkoper geworden. De RSZ en de fiscus hielden er ook niet dezelfde zienswijze op na.

Vanaf 1 januari 2018 worden er volgens Van Overtveldt duidelijke en realistische bedragen gehanteerd. Bovendien zullen de RSZ en Financiën dezelfde bedragen hanteren. Het gaat om 72 euro per jaar per toestel voor een pc of laptop, 36 euro voor een tablet, gsm of smartphone, eenmalig 60 euro voor gratis internet en 48 euro voor een telefoonabonnement.