Belastingaangifte nog niet ingediend? Financiën roept uitzonderlijk 200.000 Belgen naar belastingkantoor

Consument Via de bruine enveloppe moest hij uiterlijk op 30 juni binnen zijn, maar donderdag is het de laatste dag waarop de belastingaangifte via Tax-on-web kan worden ingediend. Financiën vreest dat tot 200.000 landgenoten dat door gebrek aan de hulp van een reddende ambtenaar – corona, weet u wel - niet of te laat zullen doen. Zij zullen in het najaar uitzonderlijk – voor een allerlaatste kans - naar het belastingkantoor worden geroepen. Wie vorig aanslagjaar geen hulp vroeg, klikt uiterlijk donderdag in Tax-on-web maar beter op de knop ‘verzenden’, om een boete te vermijden. Want die kan serieus oplopen.

De belastingbrief invullen: jaarlijks moeten 7,11 miljoen landgenoten zich van die verplichte, maar onprettige, taak kwijten. Er zijn nu eenmaal ook leukere (en simpelere) dingen om doen, zeg nu zelf. Het is dus handig even voor hulp langs het belastingkantoor of een van de meer dan 1.000 gemeentelijke zitdagen te kunnen passeren. Maar door corona niet zo dit jaar. Nergens een hulpvaardige ambtenaar van de Federale overheidsdienst (FOD) Financiën die de klus in hooguit een kwartiertje klaart. Het enige alternatief: een telefonische hulplijn.

Telefonische hulp bleek voor sommigen onvoldoende. Wie ons niet contacteerde, zullen we zélf naar kantoor roepen. Francis Adyns, FOD Financiën

“Op die manier hebben we zo’n 280.000 belastingplichtigen kunnen helpen, omdat zij ons belden, of wij hen”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. Maar dat zijn er minder dan de helft van de 620.000 belastingplichtigen die vorig jaar nog de hulp van Financiën inriepen. “De telefonische hulp bleek voor sommigen onvoldoende. Van 340.000 belastingplichtigen die ons vorig jaar bezochten, hoorden we niks. Ongeveer 143.000 onder hen ontvingen dit jaar wel voor het eerst een ‘vereenvoudigde aangifte’, waarbij de bij ons bekende gegevens reeds zijn ingevuld. Wie niet reageert, is automatisch akkoord.” Dit jaar kregen trouwens al 3,92 miljoen landgenoten zo’n vereenvoudigde aangifte. Dat zijn er weer 730.000 meer dan vorig jaar.

Uitzonderlijke oproep

Blijven er nog maximaal 197.000 anderen – 2,8% van alle belastingplichtigen - met ‘gewoon aanslagbiljet’ over van wie Financiën vreest dat ze in dit coronajaar weleens bovenop de jaarlijks 300.000 niet-aangevers kunnen belanden. “Om dat te vermijden gaan we hen, en alléén zij – de gegevens van wie vorig jaar bij ons op kantoor of tijdens een gemeentelijke zitdag aanklopte zijn bekend – uitzonderlijk een ultieme mogelijkheid bieden om alsnog een geldige aangifte in te dienen. Betrokkenen die géén aangifte doen – men heeft via Tax-on-web daar dus nog tot donderdag de tijd voor -, zullen we vanaf augustus/september zélf oproepen om op een welbepaald vast tijdstip naar ons kantoor te komen: die dinsdag in september wordt u om 10.30 uur in kantoor X verwacht. Het is geen vrijblijvende vraag, maar een verplichting. Boetes zijn tot dan nog niet aan de orde – het zijn uitzonderlijke omstandigheden. Maar niet reageren staat gelijk aan het laattijdig of niet-indienen van de aangifte.”

Boetes tot 1.250 euro, plus mogelijke belastingverhoging

Wie nalaat zijn aangifteplicht te vervullen, kan daarvoor een gepeperde rekening krijgen gepresenteerd. Afhankelijk of het om de eerste, tweede of al de zoveelste inbreuk gaat, bedraagt de administratieve boete 50 tot 1.250 euro, eventueel in combinatie met een belastingverhoging van 10 tot 200 procent van het niet-aangegeven deel. Wie die klus vorig jaar eigenhandig klaarde en dat dit jaar nog niet deed, dient zijn aangifte dus maar beter uiterlijk donderdag in.

Door dit jaar geen echt fysiek beroep te kunnen doen op een helper van Financiën, dreigen vooral mensen uit kwetsbare groepen meer te moeten betalen Michel Maus, professor Fiscaliteit

De FOD Financiën verwijst wie dat nog moet doen, maar niet meteen weet hóe naar haar website. Adyns: “Daar is zeer veel praktische info te vinden. Tax-on-web, toch dé manier om je aangifte in te dienen, bevat heel wat wizards die de gebruiker wegwijs maken in wat op welke plaats moet worden ingevuld. Er zijn ook al meer dan 300 codes vooraf ingevuld: de loonfiches, het hypothecair krediet, pensioensparen, de onroerende inkomsten, eventueel aangeschafte dienstencheques en gedane giften,… het is allemaal reeds bij ons bekend. Wat eventueel nog wél moet worden vermeld, zijn de roerende inkomsten, eventueel betaalde onderhoudsgelden en de roerende voorheffing op de vrijstelling van Belgische dividenden.” Maandagochtend vonden trouwens al ruim 1,33 miljoen belastingplichtigen de weg via de digitale toepassing in MyMinfin – 115.000 méér dan Financiën had verwacht. “Niet vergeten: anders dan bij een ‘vereenvoudigde aangifte’ moet wie tax-on-web gebruikt zijn aangifte nog daadwerkelijk indienen, door op ‘verzenden’ te klikken.”

Niet foutloos

Professor Fiscaliteit Michel Maus (VUB) raadt toch aan niet zomaar blindelings te vertrouwen op wat Financiën vooraf op uw belastingaangifte invult. “Dat systeem bevat nog steeds heel wat fouten – in vier op de tien gevallen, zo achterhaalde het ACV onlangs. Door dit jaar geen echt fysiek beroep te kunnen doen op een helper van Financiën, dreigen vooral mensen uit kwetsbare groepen meer te moeten betalen - door een niet-optimale spreiding van de woonbonus over de partners, om maar een voorbeeld te noemen.” Wie in aanmerking komt, maakt dus maar beter gebruik van de mogelijkheid alsnog bij Financiën lang te gaan, of zich door een andere expert te laten bijstaan.

De deadline voor een aangifte via tax-on-web verloopt donderdag om middernacht. Wie zijn belastingaangifte via een mandataris (boekhouder of fiscalist) indient, heeft nog tot 22 oktober de tijd om dat te doen.