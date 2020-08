Belabberde solden: "40% stock over, maar verwacht geen blijvende koopjes”

Nog wat scoren tijdens het allerlaatste weekend van de solden? Handelaars strooien dan wel met kortingen van 70 procent, vaak is het toch met lege handen naar huis terugkeren. Voor leuke koopjes ben je dan al wéken te laat. Niet deze zomer. Wie dit weekend richting winkelstraat trekt, zal in tal van winkels nog bomvolle soldenrekken aantreffen.

Er ligt nog 35 tot 40 procent aan overschot, zegt het NSZ. Zelfstandigenorganisatie Unizo berekende dat de omzet tijdens deze uitgestelde coronasolden 21 procent lager ligt dan anders. “Bij wie de rekken wel al behoorlijk leeg zijn, vertaalt zich dat toch niet naar de kassa”, zegt Isolde Delanghe van ModeUnie, de modetak van Unizo. “De kortingen waren immers van bij het begin al gigantisch. Dat zet druk op de omzet.”

Jassen en feestjurken

Met andere woorden: dit weekend is de uitgelezen kans voor soldenjagers om nog eens alles uit de kast te halen. Bij Brooklyn in Kortrijk, bijvoorbeeld, ligt nog 40 procent meer dan normaal op het einde van de solden, schat zaakvoerder Ubbe Descamps. “Vanaf morgen (zaterdag, red.) gaan we er met de grove borstel door. Alles aan de helft van de prijs. Er hangen nog jassen die perfect voor het tussenseizoen kunnen dienen, voor iets meer dan honderd euro.” Bij boetiek Bitte Kai Rand in Antwerpen mag een zomerjas van 590 euro aan minstens de helft van de prijs de deur uit. “De oproep om Antwerpen te mijden, heeft ons pijn gedaan”, zegt zaakvoerster Dinah Maes. “Meer dan een derde van mijn soldenvoorraad hangt er nog.” Katrien Hyde van boetiek Treffer in Zelzate ziet vooral haar rek met feestelijke jurkjes niet leegraken. “Er waren geen gelegenheden, wat ervoor zorgt dat m’n mooie lange kleedjes nu allemaal aan min vijftig procent geprijsd staan”, vertelt ze. “Normaal kosten ze tussen de honderd en tweehonderd euro, nu vijftig tot honderd.”

Tegenbeweging

Winkeliers kunnen maar beter hopen op een mooie opkomst dit weekend, want die grote stock soldenkoopjes moeten stilaan gaan plaatsmaken voor de nieuwe wintercollectie. Twee derde van de handelaars wil in september nog zoveel mogelijk over de toonbank krijgen door verder ronde prijzen aan te bieden, blijkt uit de bevraging van het NSZ. 75 procent wil de onverkochte stukken houden voor een ander moment.

Bijgevolg: een najaar vol solden? Helaas, fashionista’s die na de late zomersolden gehoopt hadden om via braderie en ‘mid season sale’ naadloos in de winterkoopjes over te gaan en de tijd daartussen moeiteloos te overbruggen met ‘Black Friday’ en ‘Cyber Monday’, zijn eraan voor de moeite. “Outletcorners en soldenrekken zullen her en der nog wel te vinden zijn de komende weken, maar retailers kunnen het zich zeker nu niet permitteren om ook hun wintercollectie met krappe marges te verkopen. Er was vorig jaar al een tegenbeweging van zelfstandigen die bewust niet met ‘Black Friday’ meeheulen. Dat zal nu nog meer het geval zijn”, vermoedt Delanghe.

Ubbe Descamps beaamt: “Ergens is het wel fijn om ‘terug naar school’-kledij nog in de solden te kunnen shoppen, we zien er het positieve nog van in. A la guerre comme à la guerre. Solderen is afbreuk doen aan je product. Dit was niet het jaar om aan principes vast te houden, maar we hopen dat onze najaars- en wintercollectie toch weer vol tot z’n recht komt.”

Wat straks echt overblijft, gaat terug het magazijn in. Tot de volgende braderie of tot de zomersolden van volgend jaar. “Minder trendgevoelige items en hoogzomerkledij zoals shorts en topjes kunnen volgend jaar perfect opnieuw de rekken in”, zegt Delanghe. “Echte trendstuks zullen de komende weken nog wel een tijd in de rekken hangen. Wat na een tweede soldenronde niet verkocht raakt, gaat naar een opkoper, een overstock of naar het buitenland. Heel veel stukken komen ook bij het goede doel terecht.”