Beïnvloeden koude herfst- en winterdagen de jaarlijkse energieprijzen?

29 oktober 2019

In de herfst- en winterperiode verbruiken de meeste gezinnen meer energie. Bovendien lijkt het alsof ook de elektriciteits- en aardgasprijzen mee de lucht ingaan. Maar klopt dat wel met de realiteit? En wat kan u doen om toch te besparen op uw energiefactuur?

Energie besparen in de winter

Als we even lukraak de gemiddelde energiekosten in de zomer en winter vergelijken, blijkt dat het met de meerkost in de winter wel meevalt. In juli 2017 bedroeg de jaarfactuur voor elektriciteit voor een gezin met een gemiddeld verbruik (3500 kWh) en een tweevoudige meter bijvoorbeeld 1.024,66 euro. In november van datzelfde jaar was het maar 940,94 euro. Vorig jaar betaalde de gemiddelde consument dan weer juist 100 euro meer wanneer we die beide maanden opnieuw vergelijken.

Aan wat ligt die schommeling? Aan externe factoren vooral. Zo had in 2017 de afschaffing van de verhoogde heffing (of ‘Turteltaks’) een belangrijke impact op de energieprijs. Vorig jaar stond vooral een mogelijk stroomtekort op de agenda. Voor de prijsevolutie van aardgas konden we een soortgelijke tendens optekenen. Het staat dus nooit vast dat een nieuw jaarcontract tijdens de herfst of winter speciaal duurder zal zijn.

Wet van vraag en aanbod

Er zijn heel veel factoren die uw energieprijs beïnvloeden. De jaarprijs voor energie houdt rekening met de schommelingen over alle seizoenen heen.

Tijdens de herfst en winter is ons energieverbruik inderdaad meestal het hoogst. De verwarmingsketel draait namelijk op volle toeren, we steken het licht vaker aan en we koken meer warme maaltijden. Dat is een terugkerend gegeven dat we altijd in onze jaarfactuur en gemiddeld verbruik incalculeren.

Wat wél dagelijks verandert is de inkoopprijs van energie voor de leveranciers. De groothandelsprijzen voor elektriciteit liggen momenteel - onder meer door de wet van vraag en aanbod - zelfs een beetje lager dan gemiddeld. Dat gegeven zorgt ervoor dat het nu eigenlijk een ideaal moment is om na te gaan of u wel nog het meest voordelige contract hebt. Uw energiefactuur mag nog vooral uit taksen en heffingen bestaan, die schommelingen op de markt kunnen u wel degelijk een serieuze besparing op jaarbasis opleveren.

Naast de variaties in vraag en aanbod, bepalen ook de economische en politieke ontwikkelingen de langetermijntendensen. Problemen met onze kernreactoren of politieke onrust in een land met belangrijke energiebronnen creëren ook al snel een heel ander beeld.

En omdat ze het leeuwendeel van onze energiefactuur vertegenwoordigen, hebben stijgende of dalende heffingen een bijzonder grote invloed op wat we jaarlijks betalen. Dat is in het verleden al meermaals gebleken en behoort altijd tot de mogelijkheden.

Energieleveranciers vergelijken loont

Het spreekt voor zich dat tendensen op korte termijn, in positieve of negatieve zin, zwaarder doorwegen op een variabel energietarief. Wilt u maximaal besparen, dan toetst u best regelmatig uw energiefactuur eens af.

