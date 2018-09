Gesponsorde inhoud Beheers je impulsaankopen met deze inzichten Rabobank.be

10 september 2018

09u00

Dat sparen noodzakelijk én verstandig is, is geen nieuwtje. Toch is geld opzijzetten niet altijd evident. De verleiding is groot om elk extraatje toch weer uit te geven. Wij geven enkele tips om je spaarboekje een boost te geven!

Het verloren concertticket

Stel, je gaat naar een concert en kocht op voorhand een kaartje voor 20 euro. Eens aangekomen, blijkt dat je je kaartje kwijt bent. Dat betekent nog eens 20 euro uitgeven om toch naar het concert te gaan. Wat zou je doen? Veel mensen zouden geen nieuw kaartje kopen en teleurgesteld naar huis terugkeren.

Maar stel dat je je kaartje niet op voorhand kocht en dat je bij het aankomen vaststelt dat het briefje van 20 euro dat in je zak zat, verdwenen is. In dat geval zal je wellicht wél nog eens 20 euro uitgeven om het concert te zien. Een experiment wijst uit dat 54% van de mensen die hun ticket verloren waren, geen nieuw ticket kochten. Terwijl 88% van de mensen die het geld verloren waren, wél opnieuw een ticket kochten.

Niet elke 20 euro is hetzelfde

Wat is er aan de hand? Geld is geld, maar in onze ‘mentale boekhouding’ hebben we in het eerste geval die 20 euro van het ticket toegekend aan een denkbeeldig ‘ontspanningsbudget’. Het verloren geldbriefje zat echter nog niet in ons ontspanningsbudget, waardoor het makkelijker wordt om dat geld nog eens uit te geven. We hebben mentale geldpotjes voor levensnoodzakelijke uitgaven zoals wonen of voeding, en andere mentale geldpotjes voor ontspanning of vakantie. De manier waarop we omgaan met geld, verschilt naargelang de mentale geldpot. Daardoor geven we de ene 20 euro soms makkelijker uit dan de andere 20 euro. Wie zich bewust is van deze financiële kronkels van zijn brein, zal verstandiger met zijn geld omgaan.

Impulsaankopen

Daarnaast blijken we ook impulsiever om te gaan met geld dat we onverwachts krijgen. Zo zal geld dat we terugkrijgen van de belastingen, een bonus die we ontvangen van onze werkgever, of geld dat we krijgen voor een verjaardag, makkelijker gebruikt worden voor impulsaankopen dan om te sparen. Dit verklaart ook waarom mensen die de lotto winnen soms zelfs heuse putten creëren en failliet gaan. Blijkbaar zet het onverwachte kapitaal winnaars er toe aan om het geld aan onnodige aankopen te spenderen.

Meer geld opzij zetten

Hoe bewuster we ons hierover zijn, hoe meer controle we hebben over onze eigen uitgaven. Zo geven we doorgaans 100 euro ook sneller uit wanneer het op een zichtrekening staat dan wanneer het op een spaarrekening geparkeerd staat. Nu we dit weten is het makkelijker om beter te sparen. Enkele nuttige tips:

• Open een spaarrekening bij een tweede bank. Kies voor een spaarbank die geen (verborgen) kosten aanrekent, zodat je spaargeld maximaal kan aangroeien. Uiteraard zijn een gezonde rentevoet in combinatie met een goede bankrating ook belangrijke aandachtspunten. Door te kiezen voor een andere bank dan diegene waar je je dagelijkse verrichtingen doet, ben je veel minder geneigd spaargeld terug over te schrijven als je toch nog iets wilt kopen.

• Spaar maandelijks een vast bedrag. Werk met een doorlopende opdracht aan het begin van de maand. Zo hoef je er niet elke keer aan te denken en ben je er zeker van dat je spaargeld groeit.

