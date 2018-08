Barbie met hoofddoek nu beschikbaar Virginia Groenendijk

01 augustus 2018

08u45 1 Consument Lang verwacht en nu ook echt te koop: Barbie met een hoofddoek. Olympisch schermster Ibtihaj Muhammad stond model.

De barbie, die ook Muhammads naam draagt, is sinds gisteren op de website van producent Mattel te koop voor een kleine 31 dollar. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat de Amerikaanse schermster, die in 2016 brons won op de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro, model zou staan voor de pop.

Naar gelijkenis van Muhammad draagt haar plastic miniatuurversie een hoofddoek en schermpak en is ze gestyled met Nike-schoenen, een gezichtsmasker en handschoenen. Haar rechterhand omklemt een degen. Behalve de hoofddoek en donkere huidskleur wijkt ook het lichaam van de nieuwe pop af van een standaard barbie.

Curvy

Op de website van Mattel wordt het lichaamstype omschreven als curvy ('met rondingen'), vanwege de stevige bovenbenen. Die volle benen waren een expliciete wens van Muhammad, omdat ze wil dat meisjes trots zijn op hun lijf, ongeacht de maten. Mattel is vaak bekritiseerd vanwege het blank-blond-dun-schoonheidsideaal dat het aan meisjes zou opleggen. Sinds 2016 brengt het bedrijf poppen met afwisselende lichaamstypen op de markt.

De barbie met hoofddoek, ontworpen door Kelley Lindberg, maakt deel uit van de Shero-reeks, afgeleid van de term sheroes, met vrouwelijke rolmodellen. Onder meer kunstenares Frida Kahlo, bokskampioene Nicola Adam Obe, journalist Martyna Wojciechowska en curvy model Ashley Graham gingen Muhammad al voor.