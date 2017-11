Banken waarschuwen jongeren: "Wees geen geldezel voor criminelen" ADV

Febelfin, de federatie van de Belgische banken, waarschuwt jongeren dat ze zich niet mogen laten vangen door geldezel te spelen voor criminelen. Via geldezels laten fraudeurs hun illegaal geld witwassen en doorsluizen naar andere landen. Vooral jongeren worden daarvoor aangezocht. Ze riskeren een boete of een celstraf.

Concreet leent een geldezel zijn bankkaart uit aan criminelen of schrijft hij voor hen geld over naar andere rekeningen, vaak in het buitenland. Volgens de banken ronselen de fraudeurs hun slachtoffers in België vaak via sociale media.



"Ze doen zich voor als jongeren die al heel wat bereikt hebben en delen foto's van hun rijkdom. Op die manier treden ze in contact met hun slachtoffers, vaak ook jongeren", legt de federatie uit. "Ze overhalen deze jongeren om een rekening te openen bij een bank en hun bankkaart door te geven aan de fraudeurs in ruil voor een financiële vergoeding."

Ook komt het voor dat een geldezelbericht vermomd is als een, op het eerste gezicht legitieme, vacature. Daarbij kan je snel en makkelijk geld verdienen, meestal van thuis uit, door geld over te schrijven vanop je eigen rekening naar andere rekeningen. Ervaring of opleidingen zijn meestal niet vereist. Fraudeurs richten hun pijlen meestal op jongeren die graag een centje bijverdienen of personen die zich in een precaire financiële situatie bevinden.

Febelfin raadt aan om nooit je rekening uit te lenen aan derden. Wees ook op je hoede voor phishingmails. "Reageer niet op zogezegde e-mails van banken waarin je bijvoorbeeld wordt gevraagd om je rekening te verifiëren. Nadien moet je je bankcodes doorgeven. Op die manier kan je rekening gebruikt worden om geld door te sluizen."