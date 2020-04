Banken verhogen de limieten van contactloos betalen zonder pincode ADN

06 april 2020

12u37

Bron: Belga 132 Consument De banken verhogen naar aanleiding van de coronacrisis de limieten om contactloos te betalen. Klanten zullen binnenkort hun pincode pas moeten invoeren bij een betaling van meer dan 50 euro, zo meldt bankenfederatie Febelfin.

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, vragen handelaars om zo veel mogelijk digitaal te betalen. Contactloos betalen is niet alleen veilig maar ook hygiënisch: mensen raken het toetsenbord van de betaalterminal niet of minder vaak aan.

In Nederland werd de maatregel een tijd geleden al ingevoerd zodat mensen het klavier van de terminal minder moeten aanraken. In België duurde het wat langer, maar vanaf 14 april worden de betaalterminals ook hier stapsgewijs aangepast.



De limieten komen dubbel zo hoog te liggen. Momenteel kunnen consumenten een rekening tot 25 euro betalen door de kaart tegen de terminal te houden zonder pincode in te toetsen. Dat wordt 50 euro. Het zal ook duren tot de limiet van 100 euro bij verschillende opeenvolgende contactloze betalingen is bereikt, voor er een pincode wordt gevraagd. Nu ligt die cumulatieve limiet nog op 50 euro.