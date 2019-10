Banken strenger: krijgt u nog een woonlening? Johan Van Geyte

02 oktober 2019

08u00

Wordt het moeilijker om te lenen voor uw woning? De kans bestaat, want zowel de Nationale Bank van België als het Europees Comité voor Systeemrisico's wijzen erop dat Belgische banken té vlot woonkredieten toestaan. Ze eisen dan ook een bijsturing.

Beide overheidsinstellingen vinden de prijzen van huizen en appartementen momenteel te hoog. Ze zien een terugval in de prijzen als een van de mogelijkheden. En dan kunnen banken weer in de problemen komen, want die hebben namelijk veel leningen toegekend voor de aankoop van vastgoed. Daarop namen ze ook meestal een hypotheek, omdat die hen het recht geeft om het vastgoed in kwestie te verkopen als de kredietnemer zijn lening niet aflost zoals afgesproken. Zo recupereert de bank toch het uitstaande bedrag.

Maar, die garantie is een heel pak kleiner als de vastgoedprijzen sterk zouden dalen en de opbrengsten van gedwongen verkopingen zouden tegenvallen.

Babyboomers versus jongeren

Volgens de Nationale Bank van België en het Europees Comité voor Systeemrisico’s nemen de Belgische banken dan ook te weinig buffer. De Nationale Bank stelde eerder al voor om de toegekende leningen te beperken tot 80 procent van de verkoopwaarde van het gehypothekeerde vastgoed.

Dat komt trouwens overeen met de realiteit. Op basis van de leningen die bezoekers van de vergelijkingswebsite Spaargids.be de afgelopen 24 maanden inbrachten, bleek dat er gemiddeld 79 procent van de waarde van de woning werd geleend. Dat sluit ook aan bij de vaststelling van BNP Paribas Fortis, dat een op de vier woonleningen in ons land toekent. Daar kwam de zogenaamde quotiteit (de quotiteit is dus de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning, nvdr) vorig jaar uit op gemiddeld 76 procent. De generatie van de babyboomers (geboren tussen 1940 en 1955) leent ondertussen eerder voor een tweede woonst en heeft meestal minder bankfinanciering nodig: bij hen is de quotiteit 57 procent. Bij jongeren onder de 30 loopt die dan weer op tot 87 procent.

Die uitersten baren de toezichthouders zorgen. Volgens de Nationale Bank van België leende meer dan de helft méér dan 80 procent van de waarde van zijn pand. Bij meer dan een derde gaat het zelfs over meer dan 90 procent en stijgt dit nog.

Verzachtend is dan weer dat de verhouding tussen het uitstaande leningsbedrag en de waarde van de woning het hoogst is in de beginfase van de lening. Zodra de consument start met afbetalen, daalt het uitstaande kapitaal. Dat maakt dat de buffer voor de bank in de loop van de jaren stelselmatig stijgt.

Gemiddeld bedrag

Een verdere analyse van de Spaargids-cijfers leert dat het gemiddelde kredietbedrag van 193.000 euro in 2017 naar 201.000 euro in 2018 steeg. Het volgt dus de stijgende vastgoedprijzen. Bovendien zorgt een lagere rente ervoor dat mensen voor eenzelfde afbetaling meer kunnen lenen.

Ook hier liggen de cijfers in lijn met de vaststellingen van BNP Paribas Fortis. De prijs voor een gefinancierde nieuwbouw steeg bij de grootste bank van het land in 2018 met 6 procent tot 207.952 euro, die voor de aankoop van een woning met 2 procent tot 199.002 euro.

De combinatie van een stabiele quotiteit met de hogere geleende bedragen houdt ook in dat kredietnemers een hoger eigen bedrag inbrengen.

Bovendien zijn bovenstaande cijfers gemiddelden. Een heel pak mensen zit daar dus boven. Dat verklaart onder andere waarom de schuldenlast van de Belgische gezinnen de voorbije jaren verder steeg.

Conclusie

Betekent dit alles dat lenen straks moeilijker wordt? Veel hangt af van de evolutie van de economische conjunctuur. Bankiers kijken in de eerste plaats nog altijd naar de ‘terugbetaalbaarheid’ van het krediet. Dat is makkelijker als kredietnemers een job hebben. Zolang de werkgelegenheid op peil blijft, zal het dus wel meevallen.

Bovendien moeten banken het spaargeld dat ze hebben ingezameld bij de spaarders en daarna niet omzetten in leningen parkeren bij de Nationale Bank, die hen vervolgens een strafrente geeft. Ook dat is een reden waarom banken toch gul zullen blijven met woonleningen.

