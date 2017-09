Banken die geen juiste info geven over leningen krijgen sancties 05u27

Bron: Belga 0 BELGA Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) Consument De economische inspectie start in oktober met het controleren van banken op het naleven van de hypotheekwet. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag. Volgens nieuwe regels die sinds april van kracht zijn, moeten de banken de consument een informatieblad meegeven met het totale jaarlijkse kostenpercentage zodat die de offertes met elkaar kan vergelijken. "Als ze de regels niet naleven, volgen er sancties", zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V).

Kredietgevers moeten volgens de nieuwe regels aan mogelijke klanten al bij het eerste contact een document meegeven (ESIS) met daarop een overzicht van alle kosten die bij de lening horen. Test-Aankoop is eind augustus gaan aankloppen bij Peeters. Op basis van praktijktesten bij de vijf grootste instellingen bleek dat de regels die sinds april van dit jaar gelden, niet worden nageleefd.



"Test-Aankoop heeft me gemeld dat een aantal kredietgevers dat document niet of te laat meegeeft en dat het jaarlijkse kostenpercentage niet duidelijk is. Ik heb hierover samengezeten met Test-Aankoop en Febelfin en hen duidelijk aangegeven dat die richtlijn er is om ervoor te zorgen dat mensen de leningen eenvoudiger met elkaar kunnen vergelijken", zegt Peeters.



De economische inspectie start nu in oktober met ongeveer 150 controles. "De resultaten verwacht ik voor 2018. Intussen moet de sector een oplossing zoeken. Anders volgen er sancties."