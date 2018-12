Bank beu? Overstappen is nu een stuk eenvoudiger Johan Van Geyte

06 december 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Als je niet langer tevreden bent met de dienstverlening van je bank, kan je vlot overstappen naar een andere financiële instelling. Met dank aan de gratis bankoverstapdienst Bankswitching: die zorgt ervoor dat een overstap soepel verloopt.

Opvallend feit: Belgen klagen ontzettend graag over hun bank, maar veranderen doen we meestal niet zo snel. Dat is vreemd, want voor andere zaken maken we intussen wél sneller de switch. Zo koos 19,8 procent van de Vlaamse gezinnen vorig jaar voor een andere leverancier van elektriciteit. In Wallonië deed 19,1 procent dat en in Brussel 11,0 procent. Voor gas koos 22 procent van de Vlamingen voor een andere verdeler, in Wallonië 23,4 procent, in Brussel 11,4 procent.

Dat mensen minder snel van bank veranderen dan van energieleverancier of telecommaatschappij heeft met diverse factoren te maken. Ten eerste moet je van rekeningnummer veranderen als je van bank verandert, want je kan je oude rekeningnummer(s) niet behouden. Behoorlijk onpraktisch. Verder is je contract bij je bank vaak gekoppeld aan diverse andere producten. Als je bijvoorbeeld een woonlening afbetaalt, dan kreeg je misschien korting op die woonlening omdat je je inkomsten op een zichtrekening bij die bank laat toekomen. Ten slotte onderhouden veel mensen persoonlijke contacten met hun bankadviseur of de medewerkers van het plaatselijke kantoor; dat maakt een vertrek ook minder evident dan bij een anonieme maatschappij.

Lees ook: Dit vinden de Belgen van hun bank.

Sinds 1 februari 2018 is het nochtans veel gemakkelijker geworden om van bank te veranderen. De nieuwe interbancaire dienst Bankswitching neemt mensen die dat willen doen namelijk heel wat praktische beslommeringen uit handen. Meer dan 55.000 mensen maakten er al gebruik van.

Hoe ga je tewerk als je wil overstappen?

Je gaat gewoon naar je nieuwe bank (al dan niet op afspraak) en vraagt naar de bankoverstapdienst. Die regelt alles met je oude instelling. Dat betekent dat je doorlopende opdrachten automatisch overgezet worden naar de nieuwe bank, dat betaalkaarten bij je oude bank geannuleerd worden, rekeningen worden vereffend en overgeschreven naar de nieuwe bank. Als je dat wenst, verwittigt je nieuwe bank ook opdrachtgevers van terugkerende overschrijvingen (zoals je werkgever of je ziekenfonds) en de schuldeisers van domiciliëringen (zoals je energieleverancier). Meestal is zo’n overstap binnen de tien werkdagen geregeld.

De bankoverstapdienst is trouwens niet enkel nuttig voor wie alle banden met de vorige bank wil verbreken. Je kan ze ook gebruiken als je enkel de betaalopdrachten naar een nieuwe bank wil overhevelen, maar je oude rekening wel wil openhouden. Ook zulke zaken kunnen de banken onderling regelen.

Meer info vind je via de website van de interbancaire dienst Bankswitching.

Lees ook:

BNP Paribas Fortis biedt Apple Pay aan

Zo vermijd je dat je pensioenspaarpot verdampt

Waarom de ene spaarrekening je meer oplevert dan de andere

Bron: spaargids.be.