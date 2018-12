Bank Awards: Argenta verkozen tot bank van het jaar Dries Van Damme

01 december 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Elke bank streeft naar een zo groot mogelijke tevredenheid bij de klanten. Welke financiële instellingen scoren het best in die opzet? Aan meer dan 34.000 mensen werd gevraagd hoe zij hun financiële instelling beoordelen. Argenta blijkt het beste te scoren en mag zich een jaar lang ‘bank van het jaar’ noemen.

De Bank Awards zijn een initiatief van financiële vergelijkingssite Spaargids.be. Ze worden dit jaar voor de tweede maal uitgereikt. De verkiezing wil niet per se een populariteitspoll zijn, maar is een zoektocht naar de bank met de meest tevreden klanten. Het zijn dus niet het grootste aantal stemmen, wél de waarderingscijfers die de doorslag geven. Het onderzoek gebeurde via een online enquête op spaargids.be, hln.be, demorgen.be en lesoir.be. Daarnaast communiceerden diverse banken de bevraging ook rechtstreeks naar hun eigen klanten. Gezien het grote aantal deelnemers - 34.000 respondenten - kunnen we concluderen dat klanttevredenheid een thema is dat leeft.

Grootste algemene tevredenheid: Argenta

Argenta heeft met een score van 8,55 op 10 de hoogste klantentevredenheid, op de voet gevolgd door AXA met 8,53 op 10. Nagelmackers vervolledigt het podium met 8,1 op 10. Als we alle deelnemers in beschouwing nemen, is Argenta de duidelijke winnaar. Bekijken we enkel de klanten tussen 18 en 54 jaar, dan geniet AXA de voorkeur.

Beste kantoornetwerk: AXA

Mensen beoordelen het kantoornetwerk van hun bank op diverse criteria. Ze verwachten er gemakkelijk een afspraak te kunnen maken en hechten ook veel belang aan de expertise en communicatieskills van het personeel. Het kantoor moet liefst mee zijn met de tijd en ruime openingsuren hanteren. AXA behaalde op al die criteria het beste resultaat (8,8 op 10), gevolgd door Argenta (8,7 op 10) en Nagelmackers (8,6 op 10).

Beste online platform: AXA

AXA komt ook als beste uit de bus als het op online bankieren aankomt, met een waardering van 8,7 op 10. De online platformen van BinckBank en Nagelmackers volgen met een beoordeling van 8,6 op 10. Bij online bankieren hechten de respondenten vooral belang aan het gemak waarmee je kan inloggen, de algemene gebruiksvriendelijkheid van de website, de volledigheid van het productgamma en de mate waarin een platform up-to-date blijft.

Beste beleggingsbank: BinckBank

Actieve beleggers zijn fan van de Nederlandse online beleggersbank BinckBank. Tweede en derde beste beleggingsbank zijn Lynx en Medirect. Wie belegt, wil natuurlijk vooral deskundig beleggingsadvies, en dus een gebruiksvriendelijk online platform met een kwalitatief aanbod. Correcte tarieven en de mogelijkheid om een klantendienst of helpdesk in te schakelen wanneer nodig worden hier ook erg geapprecieerd.

Een opvallend feit: 45,1% van de respondenten zegt geen enkel beleggingsproduct te hebben. Het huidige lage rendement van de gewone spaarformules drijft dus heus niet iedereen in de richting van de alternatieve beleggingsformules. Mensen die wél beleggen, kiezen het meest voor beleggingsfondsen, gevolgd door aandelen en obligaties.

Meest innovatieve bank: BinckBank

BinckBank valt ook op vlak van innovatie in de prijzen, met een score van 8,1 op 10. AXA (7,9 op 10) en Bolero (7,8 op 10) volgen op korte afstand.

Beste spaarbank: Santander

Santander krijgt met een 7,3 op 10 het beste rapport als spaarbank. Toevallig of niet is dit ook de bank met het hoogste spaarrendement waar geen extra voorwaarden aan gekoppeld worden. Medirect (7,2 op 10) en Rabobank.be (7,1 op 10) vervolledigen de top drie. Het is interessant om te zien dat de scores in deze categorie een stuk lager liggen dan die in de andere categorieën. Misschien omdat de rente zo laag staat en niemand daar echt tevreden mee is? Heel wat banken halen in deze categorie trouwens een regelrechte onvoldoende. En ook opmerkelijk zijn de uiteenlopende voorkeuren naargelang geslacht en regio. Zo vinden vooral Nederlandstaligen en mannen Santander een goede spaarbank, waar vrouwen en Franstaligen overtuigend voor Rabobank.be kiezen.

Lees ook: Hoeveel brengen jouw spaarcenten op na tien jaar?

Fysiek versus mobiel bankieren

Hoewel het aantal bankfilialen blijft dalen, ging 51% van de respondenten afgelopen maand toch nog op bezoek in een kantoor. Het hoeft niet te verbazen dat dat percentage hoger ligt bij de 55+’ers (54,2%) dan bij de -34-jarigen (45,3%). Negen op tien van de bevraagden stapten het afgelopen jaar nog eens een filiaal van hun bank binnen, maar 4% van de -34-jarigen deed dat bijvoorbeeld nog nooit. 53% van de klanten bankierde het afgelopen jaar mobiel. Hier zien we de omgekeerde beweging: mobiel bankieren is het populairst in de categorie -34 jaar (88,5%) en wordt minder gebruikt door 55+’ers (38,8%).

Over de enquête

De steekproef werd uitgevoerd bij mensen ouder dan 18, die aangaven klant te zijn bij minstens één in België operationele bank. Om in aanmerking te komen voor een award, moesten de banken minstens voor 1% van de steekproef evaluaties te krijgen. Initiatiefnemer Spaargids.be hoopt met de jaarlijkse Bank Award-uitreiking banken aan te moedigen om nog meer rekening te houden met de wensen en bekommernissen van hun cliënteel .

Bron: spaargids.be.