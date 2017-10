Bancontact maakt contactloos betalen mogelijk via je Android smartphone jv

09u42

Bron: Belga 0 BELGA Consument Bancontact heeft zijn mobiele app nu ook geactiveerd voor contactloos betalen. Om af te rekenen, volstaat het om je smartphone langs de betaalterminal te houden. Er is geen internetverbinding nodig. Voor kleine bedragen is zelfs de pincode niet meer nodig.

De nieuwe technologie werkt via Near Field Communication of NFC. Daarbij hou je aan de kassa je smartphone langs de betaalterminal. De NFC-chip in je smartphone maakt een verbinding met het magnetische veld rond de betaalterminal, waarna de betaalgegevens uitgewisseld worden. Met één beweging van je smartphone zijn je aankopen dus afgerekend. De Bancontact-app wordt ondersteund door 20 banken en is beschikbaar voor 99 procent van alle Bancontact-kaarthouders in België.

iPhone afgeschermd

Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. De contactloze technologie is enkel beschikbaar voor smartphones die een NFC-chip hebben (de meeste) en op het Android-besturingssysteem draaien. Eigenaars van een iPhone hebben minder geluk, omdat Apple de NFC-chip van al zijn toestellen afschermt.



Meer dan twee derde van de betaalterminals in België ondersteunt reeds de NFC-technologie. Tegen 2018 zouden alle terminals in het land contactloos betalen moeten aanbieden.

Pincode

Bij bedragen hoger dan 25 euro moet je altijd een pincode ingeven. Voor kleine bedragen is dit niet nodig, maar toch wordt ook hier een controlemoment ingebouwd. Zo zal de Bancontact-app bijvoorbeeld je pincode vragen van zodra je de limiet van 50 euro bereikt met de som van je kleine bedragen. Nadien wordt de teller terug op nul gezet, tot je weer aan een totaalbedrag van 50 euro of meer komt.



Wens je liever niet contactloos te betalen, dan kan je de NFC-chip op je smartphone gewoon uitschakelen. Je kan wel op elk moment mobiel blijven betalen met de QR-code in de app.