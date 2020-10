AXA biedt klanten gratis online psychologische bijstand aan AW

13 oktober 2020

13u59

Bron: Belga 2 Consument AXA verzekeringen start vandaag met een proefproject van drie maanden voor gratis online psychologische bijstand. Klanten met een hospitalisatieverzekering met 'Doctors Online' zullen 24/7 binnen het half uur beroep kunnen doen op psychologische bijstand. Ook vanuit het buitenland.

Uit een studie die AXA liet uitvoeren bij 5.800 volwassen in zeven Europese landen, blijkt dat het aantal deelnemers dat kampt met psychische problemen verdrievoudigd zou zijn sinds de uitbraak van het coronavirus. Daarom krijgen AXA-klanten met een hospitalisatieverzekering met 'Doctors Online' tot en met 31 december toegang tot gratis online psychologische hulp.



Klinisch psychologe Anouck Heulot van adviescentrum voor welzijnszorg POBOS is een van de psychologen die online bijstand zal verlenen. "Dit is een fijn initiatief dat hopelijk drempelverlagend zal werken. Een tiental psychologen uit ons netwerk staat paraat voor tot drie gesprekken van een half uur tot een uur. Als blijkt dat meer zorg nodig is, volgen extra gesprekken bij dezelfde psycholoog of anderen uit ons netwerk."



De Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen (VVKP) is het idee niet ongenegen, maar ziet ook valkuilen. "Het is natuurlijk goed dat een grote verzekeraar als AXA aandacht heeft voor geestelijke gezondheidszorg", zegt Koen Lowet, topman van de VVKP. "Een online consultatie is perfect als kennismakingsgesprek of voor triage. De moeilijkheid is natuurlijk: hoe worden patiënten daarna opgevolgd?"