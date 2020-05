Autoverzekering goedkoper door Coronacrisis? Johan Van Geyte

22 mei 2020

08u00

Meerdere consumenten hengelden de voorbije weken naar een gedeeltelijke terugbetaling van hun autoverzekering. Een positief antwoord kregen ze niet. Of toch niet meteen. Spaargids.be ziet toch mogelijkheden om minder te betalen voor uw autoverzekering.

De vraag van de betrokken consumenten was niet helemaal onlogisch. Als we niet of minder de baan opgaan tijdens de coronamaatregelen, hebben we ook minder of geen risico op een aanrijding of een ander ongeval. Waarom zouden we dan een volledige premie moeten betalen?

Dat er minder ongevallen gebeuren, wordt ook met cijfers bevestigd door verkeersveiligheidsdienst Vias. In 2019 telde ons land in het eerste trimester 8.492 verkeersongevallen met gewonden. In 2020 viel dat aantal terug tot 7.452, ook al is daar amper twee weken van coronamaatregelen in meegeteld.

De verzekeraars gingen weliswaar niet in op de vraag. Hun redenering: een autoverzekering is verplicht voor wie de baan op wil. Of u dat nu eenmaal per week of veertig keer per week doet, dat maakt geen verschil.

Langetermijnimpact onduidelijk

Een autoverzekering dekt verder de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Stel dat u een ongeval veroorzaakt waardoor anderen schade lijden, dan neemt uw verzekeraar de vergoeding van het slachtoffer op zich.

Maar waarom is er dan ook geen gedeeltelijke terugbetaling als de bestuurders geen of minder risico lopen op een ongeval, wat dus ook goed is voor de verzekeringsmaatschappijen? Niet zomaar in een handomdraai te regelen, zegt verzekeringsfederatie Assuralia.

Ten eerste is het niet zeker dat de gunstige ongevallencijfers zich doorzetten. Nu diverse bedrijven weer aan de slag zijn gegaan en de scholen weer deels zijn geopend, komt er opnieuw meer verkeer, met bijhorende kans op een ongeval. Er zijn best wel veel mensen die zich nu terug meer verplaatsen met de wagen eerder dan met het openbaar vervoer, om het risico op besmetting te minimaliseren.

Een tweede aspect is dat veel reizen naar het buitenland deze zomer in het water vallen. De kans is dus reëel dat er deze zomer relatief veel binnenlands autoverkeer zal zijn.

Het is nu nog niet mogelijk om de impact daarvan goed in te schatten, aldus Assuralia. Als de schadestatistieken meevallen, dan zijn neerwaartse prijsaanpassingen de komende jaren niet uitgesloten, klinkt het.

De verzekeringsfederatie wijst er bovendien op dat de schadelasten die autoverzekeraars moeten dragen de voorbije vijftien jaar geleidelijk zijn gedaald, wat intussen werd doorgerekend in de premies. Na correctie voor de inflatie zijn ze in die periode zelfs met zowat 20% verminderd.

Kilometerverzekering

Toch waren er al formules waarbij verzekerden meteen van een tariefdaling konden genieten. De eerste is die van de kilometerverzekeringen. Daarbij betalen bestuurders een premie die in verhouding staat tot de werkelijk gereden afstand. Is dat minder dan gepland, dan betaalt de verzekeraar op het einde van het jaar een deeltje terug.

Vooral voor wie slechts een beperkte afstand per jaar aflegt met de wagen, is een dergelijke verzekering interessant. Een beperkte afstand komt doorgaans overeen met minder dan 10.000 of 15.000 km.

Schorsing van de polis

Er is nog een tweede mogelijkheid om de kosten van de autoverzekering te beperken. Wie weet dat hij een tijdlang de wagen niet gebruikt, kan een schorsing van zijn autoverzekering vragen. Dat betekent dat de polis een tijdlang wordt stopgezet en pas hervat op het ogenblik dat de bestuurder weer met de auto de weg wil opgaan.

Een dergelijke schorsing kan handig zijn voor wie bijvoorbeeld enkele maanden naar het buitenland vertrekt en intussen zijn auto thuis in de garage laat staan. Of voor iemand die moet revalideren na een zware operatie. Maar de mogelijkheid kon ook worden aangegrepen door mensen die tijdens de coronatijd toch niet met de auto de baan opgaan.

Toch moet u ook voorzichtig zijn met het aanvragen van een tijdelijke schorsing. Het is niet omdat uw wagen stilstaat dat hij geen schade aan derden kan veroorzaken. Denk aan een brand of een ontploffing. Bovendien stalt u de wagen dan best ook niet op het openbaar domein.

