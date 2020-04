Autoverzekering goedkoper dankzij rijhulpsystemen Kurt Deman

16 april 2020

08u30

Rijhulpsystemen als remhulp of dodehoeksignalisatie maken uw auto niet alleen veiliger; ze zorgen er ook voor dat uw autoverzekering goedkoper uitkomt. De verzekeraar acht de kans op ongevallen immers kleiner, en rekent u dus ook een lagere premie aan. Spaargids.be verdiepte zich in de diverse systemen en kortingen.

De meeste nieuwe wagens zijn vandaag uitgerust met verschillende geavanceerde rijhulpsystemen. Die zijn ook bekend als ADAS systemen - ADAS staat voor ‘Advanced Driver Assistance Systems’, en worden vaak met zowel Nederlandse als Engelse terminologie benoemd.

Cruciaal gegeven is dat rijhulpsystemen uw kansen op een botsing verminderen. Bijgevolg hebben ze een positief effect op de risico-inschatting van uw verzekeraar.



• AG Insurance : 10% korting als uw wagen over twee of meer rijhulpsystemen beschikt.

• AXA : 10% korting als uw wagen over twee - door hen erkende - rijhulpsystemen beschikt, 15% korting vanaf vier systemen.

• KBC : toekenning van voordeel bij de verzekering van elke nieuwe auto, zonder dat u expliciet die uitrusting hoeft te omschrijven.

Overzicht rijhulpsystemen

Remhulp

Eng: Automatic Emergency Braking (AEB)

Treedt bij gevaar automatisch in werking. Het zorgt ervoor dat de auto automatisch vertraagt of eventueel zelfs een noodstop uitvoert, waardoor u een aanrijding vermijdt. Geavanceerde systemen detecteren en herkennen ook voetgangers, fietsers en dieren. Vermijdingsassistentie schiet u te hulp wanneer een ongeval onvermijdbaar is, zelfs bij automatisch remmen.

Rijstrookondersteuning

Eng: Lane support

Dit systeem verwittigt u wanneer u van uw rijstrook afwijkt. De technologie helpt de bestuurder om zijn traject automatisch te corrigeren.

Flexibele snelheidsbegrenzer

Eng: Adaptive cruise control (ACC, AICC of ICC)

Een flexibele snelheidsbegrenzer past de snelheid van het voertuig aan in functie van dat van de voorganger. Het systeem zorgt ervoor dat u automatisch voldoende afstand houdt.

Vermoeidheidsherkenning

Dit snufje identificeert signalen van vermoeidheid op basis van uw rijgedrag en de knipperfrequentie van uw ogen. Het adviseert de bestuurder in dat geval om een rustpauze te nemen.

Parkeerhulp

Eng: Park assist

Sensoren geven de nabijheid van objecten aan. Geluiden of visuele signalisatie maken de bestuurder attent op mogelijke hindernissen. Meer geavanceerde vormen van parkeerhulp zoeken zelfs een vrije parkeerplaats of voeren manoeuvres automatisch uit.

Dodehoeksignalisatie

Dit hulpsysteem is bij vrachtwagenbestuurders al langer ingeburgerd en vindt nu ook vlot zijn weg naar de personenauto’s. De camera waarschuwt de bestuurder wanneer een ander voertuig zich in een positie bevindt die u niet via de achteruitkijkspiegel ziet.

Varia

Tot de minder courante systemen behoort de SOS-oproep: een systeem dat een automatische oproep naar een hulpcentrale verstuurt in geval van een ernstig ongeval. Daarnaast kennen autoverzekeraars stevige kortingen toe voor ‘groene’ wagens, van hybride tot volledig elektrisch.

