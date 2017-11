Autoverzekering duurst in Antwerpen: premie voor zelfde auto ligt stuk hoger LVA

De premies voor een autoverzekering liggen in Antwerpen-stad tussen 6 en 19 procent hoger dan in de 4 andere Vlaamse provinciehoofdsteden. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek door spaargids.be , op vraag van De Standaard.

Spaargids.be vergeleek de offertes van 6 autoverzekeraars voor de omniumverzekering van een Peugeot 308, en dat voor een bestuurder/eigenaar van 35 jaar, zonder schadeverleden. De vergelijking toont enorme regionale verschillen. En de Antwerpenaar is de klos. Met 1.169 euro betaalt hij met voorsprong de duurste autopremie. Voor een Bruggeling met een Peugeot 308 (en een identiek bestuurdersprofiel) ligt de kostprijs liefst 190 euro, of 19,4 procent, lager. In de steden liggen de autopremies hoger dan in kleinere, landelijke gemeenten.

Volgens verzekeringsfederatie Assuralia zijn die verschillen te verklaren. "De maatschappijen passen hun autopremies aan naargelang van het risicoprofiel van een gemeente", zegt woordvoerder Wauthier Robyns.

