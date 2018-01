Autoleningen waren nog nooit zo goedkoop Johan Van Geyte

Bron: spaargids.be 3 Shutterstock Consument Nooit eerder was het zo goedkoop om te lenen voor een auto. Het beste aanbod was vorig jaar te vinden bij Beobank, met een tarief van 0,89 procent. KBC en Belfius starten het nieuwe jaar met een nog lagere rente van 0,85 procent en waarschijnlijk volgen er de komende dagen nóg betere aanbiedingen.

Opbod goedkope leningen

Vrijdag opent het jaarlijkse Autosalon opnieuw de deuren in Brussel. Uiteraard hengelen de autoconstructeurs dan naar de gunsten van de consument, maar dat doen ze niet alleen, want ook de banken grijpen het moment aan om meer klanten aan zich te binden door uit te pakken met voordelige tarieven voor autoleningen. En daar kan u als particulier behoorlijk van profiteren.

We lijsten nu al enkele tijdelijke aanbiedingen op.

Het goedkoopste gekende tarief voor een financiering voor de aankoop van wagen tot en met drie jaar vinden we bij KBC en Belfius.

Tot en met eind april pakt KBC uit met een rente van 0,85 procent voor de financiering van de aankoop van een wagen tot en met drie jaar oud door een particulier.

Voor een lening van 15.000 euro met een looptijd van 60 maanden geeft dat maandelijkse aflossingen van 255,44 euro. Na vijf jaar zal de kredietnemer in totaal 15.326,83 euro hebben betaald.

Lees ook: een autolening nodig? Dit bepaalt hoeveel u kunt lenen

Belfius hanteert hetzelfde tarief voor nieuwe auto's, tweedehandswagens van maximum 3 jaar oud en (elektrische) fietsen.

Crelan volgt met een tarief van 0,89 procent voor financieringen van meer dan 2.500 euro met een looptijd tussen 12 en 60 maanden voor hybride wagens. Voor andere auto's bedraagt het tarief 1,14 procent.

BNP Paribas Fortis is nauwelijks duurder, tenminste wat ‘propere’ wagens betreft. De bank verlaagt tijdens de maand januari het tarief voor autofinanciering voor nieuwe benzinewagens met een uitstoot van maximaal 130g CO2/km en voor nieuwe dieselwagens met een uitstoot beneden 115 g/km tot 0,90 procent. Op andere nieuwe wagens betaalt u 1,30 procent rente.

Argenta doet ook een duit in het zakje om de aankoop van ecologische wagens te stimuleren. De bank verstrekt leningen aan 1,25 procent voor de financiering van diesel- of benzinevoertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 105 g/km, hybride voertuigen, voertuigen op lpg/cng en 100% elektrische voertuigen.

De bank die vorig jaar het goedkoopste tarief bood, met name Beobank, maakte nog geen actietarieven bekend. Momenteel staat de autofinancieringen daar nog steeds aan 1,29 procent in de etalage. Tijdens de periode van het Autosalon vorig jaar zakte de bank naar een tarief van 0,89 procent, het wordt dus uitkijken of ze ook dit jaar als meest voordelige zullen eindigen.

Financiering tweedehandse wagen kost vanaf nu meer

Wie een tweedehandswagen wil aankopen, moet meestal rekening houden met een iets hoger tarief.

Het beste voorstel is momenteel te vinden bij KBC: voor een lening van 10.000 euro op 36 maanden vraagt de bank tot eind april een tarief van 2,95 procent, wat neerkomt op een maandelijkse afbetaling van 290,41 euro.

Mozenno en vdk volgen met tarieven van respectievelijk 3,44 procent en 3,55 procent.

Maar ook hier liggen de tarieven momenteel al beduidend lager dan in 2017. Toen deed ING nog het beste aanbod voor tweedehandswagens met een tarief van 3,90 procent.

Bij de constructeur zelf lenen

Wie weinig vertrouwen heeft in de bank, kan voor een autofinanciering soms ook terecht bij de autoconstructeurs zelf. Zo biedt VW D’Ieteren Lease een tarief van 1,29 procent voor een lening van 15.000 euro op 60 maanden bij de aankoop van een Volkswagen, wat tot een maandelijkse afbetaling van 258,23 euro leidt.

Vergelijk hier alle autoleningen en autoverzekeringen.

