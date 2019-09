Autolening vervroegd terugbetalen? Hou hier rekening mee Johan Van Geyte

26 september 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Soms komt het beter uit om een lopende lening vervroegd terug te betalen. Waar moet u rekening mee houden als u dat wil doen? En kost het ook geld?

Leningen zijn vandaag absoluut niet duur. Een woonlening heeft u al voor 1 à 2%, en hetzelfde geldt voor een autolening. Toch kunnen er diverse redenen zijn om uw leningen vroeger af te lossen. Misschien had u een financiële meevaller. Of wie weet reed u uw auto net in de prak en wil u die lening liever ook niet meer meeslepen.

Tip: Bekijk hier de goedkoopste autoleningen van het moment.

Vervroegd terugbetalen

Het goede nieuws: u mag leningen vervroegd terugbetalen. Het slechte nieuws: dat heeft een kostprijs. Uw bank mag op het vervroegd terugbetaalde bedrag namelijk een zogenaamde wederbeleggingsvergoeding aanrekenen. Dat is een schadevergoeding voor de intresten die ze misloopt.

Natuurlijk kan de bank u niet eender wat aanrekenen; ze is hier aan strenge regels gebonden. Bij hypothecaire leningen mag die wederbeleggingsvergoeding bijvoorbeeld maximum 3 maanden interest op het vervroegd terugbetaalde bedrag bedragen.

In geval van een autolening mag de bank als wederbeleggingsvergoeding maximaal 1% intrest aanrekenen voor bedragen die meer dan een jaar voor de geplande datum worden terugbetaald, en maximaal 0,50% voor een vervroegde aflossing van bedragen die binnen het jaar gestort moeten worden.

Lees ook: Is een huis huren écht geld weggooien?

Afwijking in uw voordeel

Opgelet: het gaat hier om maximale compensaties die gelden voor kredieten die werden toegekend na 1 december 2010. Financiers mogen ervan afwijken, maar dan wel enkel in úw voordeel. Lees dus best even goed uw contract na.

Ook interessant om te weten: de wederbeleggingsvergoeding mag nooit hoger zijn dan de werkelijke rente die u had moeten betalen als u uw lening gewoon had laten doorlopen.

Verder heeft de kredietgever recht op een opzegtermijn van tien dagen. Los dus niet vervroegd af zonder uw bank op de hoogte te brengen, of u riskeert toch nog een aanrekening van tien dagen interesten. Ten slotte is de kredietgever ook verplicht om u schriftelijk te melden hoeveel de wederbeleggingsvergoeding bedraagt en hoe hij die berekende.

Lees ook:

Waarom we vaak te veel betalen voor onze autoverzekering

1 op de 5 kiest nog altijd voor variabele rentevoet: een berekend risico?

Lening voor tweedehandse auto drie keer zo duur als voor nieuwe

Bron: spaargids.be.