Autolening aan 0 procent rente: let op de valkuilen Dries Van Damme

24 januari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Tijdens het Autosalon (van 19 tot 27 januari in Brussels Expo) regent het lucratieve deals op Tijdens het Autosalon (van 19 tot 27 januari in Brussels Expo) regent het lucratieve deals op autoleningen en - verzekeringen . Maar is een rentetarief van 0 % bij een autolening wel betrouwbaar? Komt u daarmee echt zo voordelig uit? En bieden de dealers wel altijd de beste deals?

Een auto kopen neemt een flinke hap uit uw budget. Veel mensen kiezen dan ook voor een autolening. Die regelt u via uw financiële instelling of rechtstreeks via de autodealer - die laatste werken op hun beurt meestal ook wel met een erkende kredietinstelling.

Valkuil 1: De extra’s vallen weg

Het valt altijd op wanneer het Autosalon is: autodealers pakken vaak uit met gunstigere voorwaarden. Volkswagen afficheert momenteel bijvoorbeeld een JKP van 0% (het JKP drukt uit hoeveel kosten jaarlijks aan een lening verbonden zijn. Het omvat bij de meeste banken niets meer of minder dan de aangerekende intrestvoet, nvdr). Onthoud hier vooral: gratis bestaat eigenlijk niet, ook niet in autoland. Uw autoverdeler kent een lening van 0% enkel toe wanneer hij zelf voldoende marge inbouwde op de verkoop van de wagen. Er wordt dan waarschijnlijk beknibbeld op aankoopkorting, bijkomende uitrusting of de overnameprijs van uw vorige auto. En dat terwijl de optelsom van die zaken het voordeel van uw ‘gratis’ lening gemakkelijk kunnen overtreffen.

Valkuil 2: De looptijd verkort

Verder is het vaak de regel dat rentetarieven van 0% over kortere termijn lopen, een groter voorschot en een hoger restbedrag implicerend. Bijvoorbeeld: u liet uw oog vallen op een nieuwe wagen van 25.000 euro? Dan zijn een voorschot van 4.000 euro en een restbedrag van 12.000 euro geen uitzondering. Het restbedrag moet u dan bijvoorbeeld na 36 maanden op tafel leggen.

Valkuil 3: Lokmiddel voor de bank

Het is logisch dat de winstmarge van de commerciële bank beperkt is bij zo’n laag rentetarief. De verzekeringsagent gebruikt de autolening daarom vaak als een middel om u naar de bank te lokken, in de hoop dat u daar ook beleggingen of een schuldsaldoverzekering neemt.

Controleer zelf

Zoals bij alle financiële transacties, vergelijkt u best altijd zelf. Vraag dus de juiste condities op bij de autodealer, bij de banken en doe vervolgens online een vergelijkende test.

