Assuralia na tal van vragen van klanten en oproep van Test-Aankoop: “Aanpassing premie autoverzekering is nu niet aan de orde” ADN

13 mei 2020

21u00

Bron: Belga 0 Consument Een aanpassing van het premiebeleid van de autoverzekering zal pas kunnen geëvalueerd worden nadat we deze coronacrisis verteerd hebben en nadat de definitieve cijfers van de verzekeraars voor dit jaar bekend zullen zijn. Dat zegt Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen.

De verzekeringssector krijgt meer en meer vragen van verzekerden om een gedeeltelijke terugbetaling te bekomen van de premies van hun autoverzekering. Ook consumentenorganisatie Test-Aankoop vroeg al aan autoverzekeraars om de consument een deel van de premie voor 2020 terug te betalen of om een korting toe te kennen op de premie van 2021.

Schadelast gedaald

Tijdens de lockdown lieten heel wat mensen hun auto aan de kant. Daardoor is de schadelast van de verzekeraars gedaald. Maar Assuralia vraagt zich af of dat nog lang zo zal blijven.



"De ondernemingen zijn weer opgestart. Uit veiligheidsoverwegingen zullen heel wat werknemers hun wagen verkiezen boven het openbaar vervoer. In de zomermaanden zullen wellicht ook de buitenlandse vliegreizen ingeruild worden voor binnenlandse autovakanties en daguitstappen. Het niveau van de jaarlijkse schadelast wordt tenslotte in belangrijke mate mee bepaald door een beperkt aantal zware schades waarover de verzekeraars moeilijk voorspellingen kunnen maken", klinkt het woensdag in een persbericht.

Op basis van kilometers

Gebeurlijke premieaanpassingen gebeuren op basis van historische gegevens over langere periodes. Dit laat de verzekeraars toe de risico's over een langere termijn te spreiden.

"Voor verzekerden die op zoek zijn naar meer flexibiliteit of die slechts een beperkt aantal kilometers per jaar afleggen, bestaan er overigens verzekeringscontracten waarvan de premies berekend worden op basis van het aantal afgelegde kilometers of die voorzien in een formule voor een forfaitair aantal kilometers", aldus Assuralia.

Lees ook: “Door wekenlange lockdown zijn we het rijden verleerd”: na een zwart verkeersweekend is defensief rijden de boodschap (+)