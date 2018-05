Asperges nooit zo goedkoop Lieve Van Bastelaere

20 mei 2018

20u00 0 Consument De aspergetelers beleven het slechtste seizoen in jaren want door het overaanbod zijn de prijzen gekelderd.

Eind april zijn de temperaturen plots richting dertig graden gegaan en zijn de asperges massaal beginnen te groeien. Gevolg: een gigantische productie. Omdat het aanbod groter was dan de vraag, doken de prijzen naar beneden.

“Voor AA-asperges krijg ik op de veiling nog maar 1,60 euro per kilo, terwijl dat normaal 3 euro is”, zegt een aspergeteler. "Ook de prijs van A-asperges is gehalveerd: 2 euro in plaats van zo'n 3,5 à 4 euro per kilo. Voor de goedkopere asperges krijg ik nog amper 0,5 tot 1 euro voor een kilo.”