Artsen met eigen tarieven rekenen flink door DM

29 maart 2019

05u00 5 Consument Wie naar de huisarts, tandarts of specialist gaat, betaalt vaak meer dan vroeger. Meer artsen werken met eigen tarieven, en in een jaar tijd stegen de ereloonsupplementen in privépraktijken met 15% tot 290 miljoen euro, berekende de Socialistische Mutualiteit.

Een arts die niet tegen de vastgelegde tarieven werkt, mag in een privépraktijk vragen wat hij wil. Inmiddels betaalt een patiënt bij zo'n specialist al bijna de helft van de factuur uit eigen zak - gemiddeld 22,5 euro. Vooral oogartsen, dermatologen, gynaecologen en plastisch chirurgen staan erom bekend dikwijls eigen tarieven te hanteren. Een consultatie bij een specialist die niet tegen de afgesproken tarieven werkt, kost al snel 13,80 euro meer dan het terugbetaalde deel. Een tandarts vraagt een gemiddelde toeslag van 28,80 euro, een kinesitherapeut 29,60 euro. Bij huisartsen ging het om 6 euro, met uitschieters tot 11 euro.

In bepaalde regio's is het moeilijk om een arts te vinden die de conventietarieven wél nog volgt. Driekwart van de oogartsen in Limburg en in het Waasland werkt met eigen tarieven, net als de helft van de tandartsen in de provincie Antwerpen.

Wil een patiënt in die streken naar een dokter zonder bijkomende kosten, dan is de wachtrij dikwijls lang. Om de supplementen af te bouwen, vraagt de Socialistische Mutualiteit om opnieuw te investeren in de wettelijke ziekteverzekering. (DM)