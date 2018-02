Kindzorgverzekering Gesponsorde inhoud Antibiotica voor je kind: doen of vermijden? Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

28 februari 2018

10u25 0

‘Als het echt nodig is, zie ik het als moeder als mijn plicht om het beste voor mijn kind te kiezen. En heel soms gaat het dan om antibiotica’

Barbara (42) grijpt naar antibiotica voor haar zoontjes als de nood hoog is: ‘Enkele maanden geleden bleef mijn zoontje van zeven maar hoesten. Hij zag bleek en werd steeds zwakker. De kinderarts stuurde me ons na een bezoek naar huis met siroop en neusdruppels. Maar ik had al snel door dat dit niet voldoende was om mijn zoontje er bovenop te helpen. Pas na ons derde bezoek schreef de arts antibiotica voor. Ook zij was bang dat mijn zoon uiteindelijk een longontsteking zou krijgen. Een dag later al zag ik een ander kind. Ik was haar zo dankbaar. Soms heeft een lichaam gewoon wat hulp nodig. Als de weerstand te laag is bijvoorbeeld. Of als de klachten veel te lang duren. Antibiotica zijn gewoon soms nodig om bacteriën uit het lichaam te doen verdwijnen. En neen, ik zeg niet dat het een wondermiddel is. Maar mensen hebben het zo vaak over rotzooi en vergif. Dat vind ik fel overdreven. Ik was zo blij dat ze mijn zoontje er eindelijk bovenop hielpen. Als het echt nodig is, zie ik het als moeder als mijn plicht om het beste voor mijn kind te kiezen. En heel soms gaat het dan om antibiotica.’

‘Kinderen zijn zo vaak in staat om zelf een ziekte door te maken. Heel wat ziektes leveren een schat aan afweer op. Dat wil ik mijn kinderen niet onthouden’

Fleure (34) weigert om haar kinderen antibiotica te geven: ‘Mijn kinderen kregen nog nooit antibiotica. En ja, ze zijn al héél erg ziek geweest. Zo had Rosalie (6) op een dag erg hoge koorts. De kaap van veertig graden werd overschreden. Natuurlijk maakte ik me toen zorgen. Maar ik bleef haar in overleg met de huisarts om het half uur checken. Ik ben geen onverantwoorde moeder. Stel dat Rosalie niet meer aanspreekbaar was geweest, dan was ik vliegensvlug naar het ziekenhuis gereden. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Rosalie werd langzaamaan beter. Zonder antibiotica. Kinderen zijn zo vaak in staat om zelf een ziekte door te maken. Heel wat ziektes leveren een schat aan afweer op. Dat wil ik mijn kinderen niet onthouden. Ik wantrouw de farmaceutische industrie. Ze maken ouders zo bang dat je geen kant meer op kan. Ze verplichten je om keuzes te maken waar je zelf niet achterstaat. En dat wil ik niet. En natuurlijk krijg ik soms kritiek. Maar ik weet heus wel wat ik doe. Ik hou zielsveel van mijn kinderen. Waarom zou ik dan risico’s nemen? We moeten iets vaker leren vertrouwen op ons lichaam. Maar ook op dat vlak zijn we zo bang geworden. Jammer.’