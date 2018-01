Kindzorgverzekering Gesponsorde inhoud Anna (11) kreeg kanker. Broer Pieter (14) bewondert haar moed. “Mijn zusje is meer dan haar ziekte.” Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

“Van de ene dag op de andere verandert je leven”, zegt Pieter (14). Hij en zijn zusje Anna (11) waren typische tieners, die elkaar graag plagen en even graag zien zagen. En toen veranderde alles.

Pieters mama ging met zijn zus naar de dokter. Voor een griepje, dachten ze. Dat doktersbezoek draaide anders uit dan verwacht. Nog geen week later lag Anna in het ziekenhuis. Ze had lymfeklierkanker en moest onmiddellijk behandeld worden.

Pieter: “Toen ik goed en wel besefte dat Anna kanker had, voelde ik vooral paniek. Ik had zoveel vragen, vooral: zou mijn zus nu sterven? Het was tenslotte kanker…”

Ondertussen zijn we zes maanden verder en leeft het gezin met en naar de situatie. De meeste vragen die Pieter had, zijn beantwoord. Door zijn ouders, door de dokters en de verpleegkundigen, maar vooral door Anna zelf.

Pieter: “Het is Anna die me zegt dat ik me geen zorgen moet maken. Eerst was ik vooral bang voor wat er met Anna zou gebeuren. Nu heb ik vooral respect voor haar. Ze is zo moedig. Als ze merkt dat ik het moeilijk heb, zal zij mij opvrolijken. Dat is toch de omgekeerde wereld?”

Snel volwassen geworden

Want moeilijk is het sowieso. Het gezin functioneert nu anders. Mama is tijdelijk gestopt met werken om Anna bij te staan. Papa probeert zijn tijd te verdelen tussen het werk, zijn vrouw en zijn kinderen.

Pieter: “In vergelijking met een jaar geleden zijn we allemaal erg veel veranderd. Letterlijk en figuurlijk. Ik ben minder onbezorgd nu, ik ben misschien wel ineens volwassen geworden. En ik heb begrip voor dingen die ik me vroeger niet eens zou kunnen inbeelden. Alle tijd en aandacht gaat hier naar Anna, en ik zou het niet anders willen. Ze is ziek, maar ze is nog steeds mijn zus. En we kunnen elkaar nog steeds plagen. Alleen is het nu nòg liefdevoller.”

