Angst om je geld te beleggen? Start met een gerust hart dankzij deze tips Dries Van Damme

08u00

Bron: spaargids.be 0 Shutterstock Consument Nu het traditionele spaarboekje bijna niets meer opbrengt, overweegt u misschien al alternatieve manieren om te sparen. Beleggen rendeert doorgaans meer, maar veel mensen durven dat vaak niet goed aan. Met de volgende vijf tips kan u met een gerust hart starten met beleggingen.

Meer risico, veel meer winst

Gaat u even na hoe veel uw spaarboek het afgelopen jaar heeft opgebracht. Valt tegen, niet? Akkoord, het ene spaarboekje is het andere niet, maar de best renderende spaarrekeningen die we momenteel op Spaargids.be vinden, leveren niet meer dan 1,20 procent op.

En in veel gevallen is het nog een pak minder. Omdat de inflatie rond de 2 procent blijft hangen, werkt een spaarboek momenteel zelf het verlies van uw koopkracht in de hand.

Gelukkig wil dat niet zeggen dat uw geld niet meer kan renderen. Zo kan beleggen wel degelijk een lucratief alternatief vormen. Veel Belgische spaarders durven er echter niet goed aan te beginnen, uit schrik voor het doemscenario van grote verliezen. Als u echter de volgende aandachtpunten in het achterhoofd houdt, dan kunt u met iets meer risico veel meer geld bijeen sparen.

1. Spreid uw beleggingen

Door uw beleggingen in de tijd te spreiden, beperkt u automatisch de kans op verlies. Op die manier lukt het immers beter om mogelijke schommelingen op de beurs af te vlakken.

Die strategie maakt het ook minder lastig om te bepalen wanneer u wilt instappen. Als u wacht op de allerlaagste koers, is de kans reëel dat u blijft wachten. Dan doet u er beter aan om op bepaalde vaste tijdstippen een klein bedrag te beleggen; zo is uw kans op een mooi rendement ook hoger dan wanneer u eenmaal een groot bedrag belegt dat volledig afhankelijk is van de huidige koers.

2. Gemakkelijke fondsen

Hebt u zelf niet de tijd of kennis om uw beleggingsportefeuille te beheren? Dan kan u in een fonds stappen. Uw fondsbeheerder zal dan zijn expertise aanwenden om voor u een goed evenwicht te zoeken tussen aandelen, obligaties en cash.

Bijkomend kan u kiezen tussen een zogenaamd actief of passief beheerd fonds. Simpel gesteld: een actief beheerd fonds wil beter scoren dan de markt, een passief beheerd fonds volgt de markt. Bij het eerste zal uw potentieel rendement iets hoger liggen, maar u zal ook een iets groter risico moeten nemen.

Tip: Vergelijk hier een aantal fondsen van bekende banken

Houdt u toch liever zelf de touwtjes in handen? Dan dient u zeker over de nodige kennis te beschikken en moet u natuurlijk ook zelf de koers volgen en u verdiepen in de bedrijven waar u potentieel in wil beleggen.

3. Beleg op lange termijn

Wanneer stapt u best uit een bepaald beleggingsfonds? Wie belegt op langere termijn - bijvoorbeeld over een looptijd van tien jaar - hoeft zich daar niet veel zorgen over te maken: de fondsbeheerder zal de prestaties van de onderliggende beleggingen op de voet volgen en de samenstelling van uw fonds optimaliseren.

4. Pas op voor de kosten

Bij elke financiële transactie horen kosten - verlies die dus ook niet uit het oog als u gaat beleggen. Op lange termijn kunnen (te) hoge kosten nefast zijn voor de winstgevendheid. Als u regelmatig belegt, doet u er goed aan om de kosten bij de verschillende banken eens naast elkaar te zetten.

Tip: Vergelijk hier de kosten van enkele effectenrekeningen.

5. Koppel het zekere aan het onzekere

Twijfelt u toch nog, dan kunt u een belegging combineren met een spaarproduct dat meer zekerheid biedt. Zo kiest u voor de gulden middenweg.

U kunt bijvoorbeeld beleggingen combineren met een termijnrekening met vaste rentevoet op (middel)lange termijn. Hoewel u van termijnrekeningen vandaag ook geen torenhoge rentes hoeft te verwachten, leveren ze doorgaans meer op dan een spaarboekje.

Vergelijk hier alle beleggingsplannen

