Amazon.nl eindelijk gelanceerd: waarom Amerikaanse internetgigant ook Vlaanderen zal veroveren

Via de webwinkel kunnen al meer dan 100 miljoen producten worden besteld - meteen hét grote verschil met de huidige grote spelers. “All-in-one, voor een goede prijs: het is dé manier om bij de Vlaming binnen te geraken.”

Consument We hebben er jaren op moeten wachten, maar Amerikaanse webwinkelreus Amazon heeft sinds vandaag ook een Nederlandstalig platform. Via de webwinkel kunnen al meer dan 100 miljoen producten worden besteld - meteen hét grote verschil met de huidige grote spelers. “All-in-one, voor een goede prijs: het is dé manier om bij de Vlaming binnen te geraken.”

Onze Franstalige landgenoten shoppen al jarenlang massaal op Amazon.fr - over de taalgrens kennen ze namelijk geen Bol.com of Coolblue. Met de lancering van Amazon.nl zal nu ook de Vlaming met ‘s werelds grootste onlineplatform kennismaken. Nog een webshop erbij. Toch wordt dat volgens retailkenners sowieso een zéér geduchte concurrent voor de gekende gevestigde Nederlandse spelers. “Voortaan hebben ook wij een ‘all-in platform’ in onze eigen taal waar we werkelijk álles kunnen kopen”, zegt Pierre-Alexandre Billiet, CEO van retailmagazine Gondola.

Met meer dan 100 miljoen verschillende artikels in het assortiment - van de grote internationale merken, maar ook duizenden ‘lokale’ aanbieders -, wordt de keuze voor de Vlaamse consument zo in een klap vele malen groter. “Ter vergelijking: Bol.com telt zo’n 16 miljoen verschillende producten”, kadert Billiet. “Amazon heeft wereldwijd zelfs een dikke 600 miljoen artikels in de aanbieding. Hoe langer hoe meer daarvan zullen ook hier beschikbaar worden.” Gevolg: een gigantisch aanbod uit liefst meer dan 30 verschillende productcategorieën - van elektronica over beautyartikelen en kleding tot huis- en tuinproducten en levensmiddelen.

Het vergelijken van prijzen zal meer dan ooit lonen. Bart Zoetmulder

Veel van die producten zijn bovendien uitermate scherp geprijsd. Het verschil met de overige onlineprijzen bedraagt vaak enkele procenten, weet Billiet. “Elektronica is gemiddeld 2 procent goedkoper, boeken 3 procent. Met dank aan de wereldwijde massale aankoopvolumes en de sterke positie van de Amerikanen als marktplaats tussen lokale handelaar en consument.” De eerste analyses van elektronicavergelijker Tweakers gisteren toonde dat de prijzen van Amazon.nl voor de meeste producten identiek zijn aan de gekende scherpe aanbiedingen van zijn Duitse voorganger Amazon.de. “De verschillen zijn klein, maar we zien dat Amazon.nl voor zo’n 17.000 producten nog iets goedkoper is”, zegt Bart Zoetmulder van Tweakers. Dat Amazon ter promotie van de nieuwe Nederlandse site flink met de prijzen zal stunten, is ook de concurrentie niet ontgaan. “Bol.com heeft haar prijzen vandaag al aan Amazons openingsaanbiedingen aangepast,” aldus Zoetmulder. “We verwachten dat de komende periode het vergelijken van prijzen meer dan ooit zal lonen.”

Billiet twijfelt niet aan het toekomstige succes van de internetgigant in Vlaanderen. “All-in-one, voor een goede prijs: het is dé manier om bij de Vlaming binnen te geraken. En wie eenmaal van e-commerce heeft geproefd…” De webgigant zal het zijn klanten met een persoonlijke benadering ook zo makkelijk mogelijk trachten te maken. “Nog beter en sneller dan pakweg Colruyt of Bol.com weet de e-commercereus via onder meer artificiële intelligentie vraag en aanbod op elkaar af te stemmen”, verzekert de manager van Gondola. “De algoritmes die het op daarvoor uitwerkte, zijn extreem sterk. Een babypakje gekocht en in het holst van de nacht via de Amazon Prime-streamingdienst een bepaalde serie bekeken? De aanbiedingen voor babyspullen komen gegarandeerd massaal uw richting uit. Allemaal om het de consument nóg makkelijker te maken.” En hoe gerichter het aanbod, hoe meer het ons zal interesseren. “Tuurlijk zullen we weer een stukje privacy opgeven, maar de Vlaamse consument is duidelijk al meer gesteld op zijn gemak dan op zijn anonimiteit.”

Bestellingen via Amazon.nl zullen vanuit het nieuwe distributiecentrum in het Duitse Mönchengladbach worden geleverd. Voor orders vanaf 20 euro gebeurt dat gratis. Wie een Prime-lidmaatschap van 2,99 euro de maand aangaat, geniet naast extra korting op bepaalde producten en onbeperkt toegang tot de Amazon-streamingdienst altijd gratis levering.