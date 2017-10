Amazon levert pakjes tot in de living SVM

14u11

Bron: Belga 0 Rv Consument De Amerikaanse onlinewinkel Amazon biedt vanaf volgende maand ook de mogelijkheid om pakjes af te leveren tot in de woonkamer, als de bewoner niet thuis is. Het concept Amazon Key voorziet onder meer in een slim slot en digitale sleutel waarmee de deur van de klant kan geopend worden en een bewakingscamera die de bewegingen van de koerier registreert.

De service wordt voorlopig enkel in de Verenigde Staten aangeboden. Het pakket met een slim slot (van de merken Kwikset en Yale) en camera kost 250 dollar. Het pakket is voorlopig ook enkel beschikbaar voor de klanten met een Prime-abonnement bij Amazon.

De koerier kan de deur met een code openen en het pakket binnen afzetten. De koerier zal wel steeds aanbellen om zeker te zijn dat hij de bewoner die misschien onverwachts thuis is niet verrast, belooft de webwinkel. Pas na binnenkomst wordt de camera geactiveerd. Dan krijgt de klant een berichtje op zijn smartphone.

Eén van de problemen is dat het concept tot nu toe niet compatibel is met alarmsystemen. Die moeten dus op de dag van de levering worden uitgeschakeld. Ook huisdieren kunnen verrast worden door de koerier: Amazon raadt aan om die in een kamer op te sluiten. Amazon denkt er zelfs aan om het Amazon Key-concept in de toekomst uit te breiden met andere diensten zoals klusjes aan huis, poetshulp of dierenoppas.