Alternatieven voor het spaarboekje: dit zijn betere opties voor uw geld Kurt Deman

25 november 2019

07u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De gezinnen van de eurozone spaarden in het tweede kwartaal van dit jaar 13,3% van hun inkomen. Twee jaar geleden lag dat aandeel nog een procentpunt lager. In ons land neemt de spaarwoede ook weer toe. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. En dat terwijl er in tijden van lage rente echt wel betere formules zijn voor uw spaarcenten.

De bodemrentes blijken het spaargedrag van de Belg niet te beknotten. We stallen met zijn allen meer dan 270 miljard euro op onze spaarboekjes, zo bleek eerder dit jaar uit cijfers van de Nationale Bank. Bovendien parkeren we maandelijks meer dan 13% van ons inkomen op een spaarrekening. Het blijft een opvallende vaststelling in tijden waar steeds meer banken zich beperken tot de wettelijke minimumrente van 0,11%. Hoewel de inflatie in oktober daalde van 0,80% naar 0,48%, blijft sparen bij de meeste banken nog altijd een beetje verliezen. We gingen op zoek naar enkele alternatieven waarmee we vandaag niet aan koopkracht inboeten.

Spaarrekeningen

Voor het eerst sinds lange tijd doen verschillende banken beter dan de huidige inflatie. Aangezien de meeste banken met de aantrekkelijkste rendementen hun rentes onlangs verlaagden, valt die evolutie puur toe te schrijven aan de historisch lage inflatie. Santander Consumer Bank (spaarproduct Vision +) afficheert een rente van 0,60%, gevolgd door bpost (Cocoon, onder voorwaarden) en MeDirect (Fidelity Sparen) met 0,55%.

Tip: Vergelijk hier de rente van alle spaarrekeningen.

Termijnrekeningen en kasbons

Termijnrekeningen en kasbons vormen net als de spaarrekening een veilige haven voor veel spaarders. Voorwaarde is hierbij wel dat u uw geld voor een vooraf bepaalde termijn bij de bank parkeert. Hoe langer u het geld vastlegt, hoe hoger de rente. De rente op de termijnrekening ligt vast voor de vastgelegde looptijd. Op de intresten betaalt u een roerende voorheffing van 30%. De banken belonen uw spaartrouw meestal met aantrekkelijkere rendementen. Izola Bank pakt bijvoorbeeld uit met een brutorendement van 2,60%, wat na afhouding van de roerende voorheffing resulteert in 1,82% nettorendement. In ruil moet u uw centen wel tien jaar kunnen missen. Voorziet u een spaarhorizon van vijf jaar, dan biedt diezelfde bank u nog een nettorente van 1,26%. MeDirect volgt met 1,05% netto op vijf jaar.

Tip: Vergelijk hier alle termijnrekeningen en kasbons.

Pensioensparen

Pensioensparen vormt vooral omwille van het fiscale voordeel een aantrekkelijk alternatief. De overheid kent een belastingvermindering toe van 30% op de gestorte bedragen tot 980 euro, en een belastingvermindering van 25% op bedragen tussen 980 euro en 1.260 euro. U recupereert op die manier respectievelijk tot 294 euro en 315 euro van wat u in 2019 stort.

Behoudsgezinde spaarders kiezen best voor een veilige tak 21-spaarverzekering, terwijl een tak 23-beleggingsverzekering uitzicht biedt op een potentieel hoger rendement, maar kans biedt op kapitaalverlies. Er bestaan ook tak 23-levensverzekeringen met kapitaalbescherming. Daarnaast kunt u ook kiezen uit een tak44-product dat beide opties combineert of het meer risicovolle pensioenspaarfonds.

Voor pensioenspaarverzekeringen komt een bruto gewaarborgde intrestvoet van 0,75% vrij regelmatig voor. Pensioenspaarproducten die beleggen in obligaties en aandelen zijn sterk afhankelijk van het beursklimaat. In tegenstelling tot de teleurstellend prestaties vorig jaar, ziet het beeld er nu weer rooskleuriger uit. Aan pensioenspaarproducten zijn wel verschillende kosten verbonden.

Tip: Vergelijk hier de rendementen van pensioenspaarverzekeringen en pensioenspaarfondsen.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen spreiden uw centen over aandelen, obligaties en andere producten, over verschillende sectoren, markten en landen. Het risico is meestal beperkter dan wanneer u inzet op één specifiek aandeel. Of u al dan niet winst boekt en hoeveel dat mag zijn, hangt af van tal van factoren, zoals de economische conjunctuur, de prestaties van de sector en het politieke plaatje. Een beleggingsfonds gaat eveneens gepaard met verschillende kosten.

Tip: Bekijk hier het rendement van duizenden beleggingsfondsen.

Lees ook:

Een negatieve rente vermijden? Betaal uw belastingen vooraf!

Vergeet de belastingvermindering voor het pensioensparen niet

Hoe bouwen zelfstandigen best een extra pensioenkapitaal op?

Bron: spaargids.be.