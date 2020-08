Als single lenen voor een woning: hopeloos of niet? Sven Vonck

28 augustus 2020

09u30

Eerlijk is het niet, maar zoals iedereen weet: voor singles is het verre van gemakkelijk om alleen een huis te kopen en een bijhorende woonlening aan te gaan. Volgens cijfers (2016) van de Immotheker Finotheker zou slechts 30 procent van alle Vlaamse singles in theorie een huis of appartement kunnen kopen op de Vlaamse woningmarkt. Spaargids.be bekijkt de belangrijkste tips om het toch iets vlotter te doen gaan.

Ook in volle coronacrisis gingen de vastgoedprijzen in ons land nog altijd vlotjes naar omhoog. De gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land bedraagt al 267.040 euro, tegenover gemiddeld 242.024 euro voor een appartement. De aankoop van een eigen woning wordt daardoor een zwaardere dobber. Zeker alleenstaanden botsen al snel op limieten als ze bij de bank aankloppen voor een woonlening.

Daar zijn verschillende redenen voor:

1. Als een alleenstaande zijn job verliest, dreigt dat meteen een groter probleem te worden voor de afbetaling van de lening dan wanneer bij een koppel een van de partners zonder inkomen valt. Banken kunnen om die reden soms een bijkomende waarborg eisen van een alleenstaande kredietnemer of een hogere rentevoet hanteren.

2. De stijgende vastgoedprijzen dwingen veel kopers om meer te lenen voor een woning. Maar dat moet financieel ook haalbaar zijn. De vuistregel is eigenlijk om niet meer dan een derde van het inkomen te spenderen aan de woonlening. Op dat vlak zijn koppels uiteraard ook automatisch in het voordeel: de combinatie van twee inkomens zorgt er vaak voor dat ze meer kunnen lenen.

Het gebeurt tegenwoordig wel steeds vaker dat meer dan een derde gespendeerd wordt aan de afbetaling van de woonlening. Het is dan vooral belangrijk dat er nog genoeg maandelijks inkomen rest voor vaste én onvoorziene uitgaven. Ook daar hebben koppels meestal meer marge dan alleenstaanden.

3. Banken vragen intussen ook een hogere eigen inbreng. Door de nieuwe maatregelen van de Nationale Bank mogen ze minder leningen toekennen met een quotiteit hoger dan 90 procent (dat is de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning). Daardoor is het lastiger om nog het volledige aankoopbedrag te lenen en zijn er meestal meer spaarcenten nodig. Koppels hebben ook hier vaak het voordeel dat ze twee spaarpotjes bij mekaar kunnen leggen.

Wat kan u als single doen?

Looptijd verlengen

Om de afbetaling van de hypothecaire lening te vergemakkelijken, kan u als alleenstaande proberen om een hypothecaire lening af te sluiten met een langere looptijd, bijvoorbeeld 25 jaar of meer. Op de langere termijn betaalt u meer intresten, maar het maandelijkse aflossingsbedrag ligt wel lager. Zo creëert u wat meer financiële marge. De maximale looptijd van een woonlening bedraagt 30 jaar. Banken zijn wel niet verplicht om een lening met die looptijd toe te staan. Sommige banken doen het zelfs gewoonweg niet.

Laat iemand borg staan

Aarzelt de bank om een lening toe te kennen? Dan luidt het advies vaak om een waarborg in de weegschaal te leggen. Zo kunnen ouders, een familielid of een vriend zich borg stellen voor de terugbetaling van de lening. Die extra waarborg zou het financieel risico voor de bank verminderen en zou net die extra stimulans kunnen zijn om toch een lening toe te kennen.

Meestal zullen banken ook eisen dat de borgsteller voor een beperkt deel mede-eigenaar wordt van de woning (bijvoorbeeld voor 10 procent)

In de praktijk is zo’n borgstelling minder evident. Meestal zullen banken ook eisen dat de borgsteller voor een beperkt deel mede-eigenaar wordt van de woning (bijvoorbeeld voor 10 procent). Want alleen als de borgsteller mede-eigenaar is, wordt hij ook mede-ontlener en kan die door de bank ook rechtstreeks worden aangesproken wanneer de terugbetaling van de lening in het gedrang komt.

Dat is een scenario met verstrekkende gevolgen, want het betekent dat u niet alleen eigenaar bent van de woning die u kocht. Later kan de volledige eigendom weer worden overgedragen, maar daar gaan 2,5 procent registratierechten en bijhorende notariskosten mee gepaard.

Vlaamse woonlening

Wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil, kan ook bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen aankloppen voor een Vlaamse woonlening. Er zijn verschillende voorwaarden, waaronder ook een inkomensgrens. Zo mag bijvoorbeeld het jaarlijks inkomen van een alleenstaande zonder personen ten laste niet meer bedragen dan 40.710 of 38.860 euro (afhankelijk van de woonplaats).

De rentevoeten van de Vlaamse woonlening variëren normaal gezien tussen 2 procent en 2,12 procent. De Vlaamse overheid besliste recent wel om de rentevoeten te verlagen, als onderdeel van het economisch relanceplan. Daardoor bedraagt de minimale rentevoet nu 1,6 procent.

Voor goede alleenstaande vrienden of vriendinnen die feitelijk gaan samenwonen, kan het ook verleidelijk zijn om de krachten te bundelen en samen een huis te kopen

Toch lenen met twee

Voor goede alleenstaande vrienden of vriendinnen die feitelijk gaan samenwonen, kan het ook verleidelijk zijn om de krachten te bundelen en samen een huis te kopen. Ook cohousingformules zitten tegenwoordig in de lift. Het is alvast perfect mogelijk om daarvoor samen ook een hypothecaire lening af te sluiten. Let wel: de kredietnemers zijn elk hoofdelijk aansprakelijk: als een van de kredietnemers later onvoldoende financiële middelen heeft of gewoonweg verdwijnt, dan moet de andere kredietnemer er alleen voor zorgen dat de lening netjes wordt afbetaald.

Ook juridisch moeten dergelijke feitelijke samenwoners extra aandachtig zijn. Bij getrouwde en wettelijk samenwonende koppels is de gezinswoning goed beschermd als een van de partners overlijdt. Ze erven van mekaar automatisch het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel (al is het bij wettelijke samenwoners wel mogelijk dat één van beide partners in zijn testament nog andere regelingen treft zonder medeweten van de andere partner).

Ander erfgenamen (zoals de kinderen en broers of zussen) kunnen de langstlevende partner niet zomaar uit de gezinswoning zetten. Bij feitelijke samenwoners is die bescherming er niet. Voor het erfrecht zijn zij vreemden van mekaar. Tenzij ze bij de notaris een en ander laten vastleggen, kunnen andere erfgenamen zelfs eisen dat de woning wordt verkocht om hun erfdeel te krijgen.



