Als single geen schuldsaldoverzekering nodig? Klopt niet helemaal

21 november 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen De schuldsaldoverzekering die u afsluit bij een woonlening beschermt niet enkel uw partner, maar ook andere erfgenamen. Alleen al daarom is ze dus ook wel nuttig voor alleenstaanden.

Wettelijk bent u dus niet verplicht om bij het aangaan van een woonlening ook een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Toch zullen banken in de praktijk zelden een woonlening toestaan zonder dat u daarbij ook een schuldsaldoverzekering afsluit. Voor de bank is dat een garantie dat het kapitaal van de lening alsnog wordt terugbetaald als een kredietnemer overlijdt. Afhankelijk van de gekozen dekking zal de schuldsaldoverzekering het openstaande kredietbedrag deels of volledig aflossen.

Daardoor is de schuldsaldoverzekering ook een financieel vangnet voor de kredietnemers zelf. Toch is het een misvatting dat enkel koppels baat hebben bij een schuldsaldoverzekering. Het klopt natuurlijk wel dat de schuldsaldoverzekering garandeert dat bij een overlijden de langstlevende partner de volledige woonlening niet helemaal alleen moet afbetalen. Maar ook als u single bent, kan het een interessante keuze zo. Zo’n verzekering vermijdt immers dat uw erfgenamen – uw ouders, broers of zussen – blijven zitten met uw schulden.

“Als de erfgenamen niet de middelen hebben om de lening verder af te betalen, heeft de bank het recht om de woning te verkopen en zo de schulden aan de bank te recupereren”, zegt Wauthier Robyns van sectorfederatie Assuralia. Bovendien kan de schuldsaldoverzekering ook nog een eventuele toekomstige partner beschermen.

Tarieven

De verzekeraar berekent de premie voor de schuldsaldoverzekering op basis van het overlijdensrisico. Daarom moet u een medische vragenlijst invullen en in sommige gevallen zelfs een medisch onderzoek ondergaan. Naargelang de ouderdom of de aanwezigheid van bepaalde ziekten of aandoeningen, zal de verzekeraar ook een hogere premie aanrekenen. Ook de looptijd van de lening en de dekkingsformule spelen een rol bij de berekening van de premie. “De premie is gebaseerd op verschillende factoren, maar de relationele status van de kredietnemer is er daar geen van. Er zijn dus geen aparte tarieven voor koppels en alleenstaanden”, zegt Robyns.

Het is overigens geen verplichting om te kiezen voor de schuldsaldoverzekering van de bank waar u de woonlening afsloot. Doet u dat wel, dan krijgt u van de bank doorgaans een beloning in de vorm van een lagere rentevoet op uw woonlening. Toch kan het nog interessant zijn om te kiezen voor een externe schuldsaldoverzekering, zolang de goedkopere premie van de externe verzekering opweegt tegen de korting op de intrestvoet die u laat vallen.

