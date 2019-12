Alleenstaand huis 15.000 euro duurder geworden op een jaar tijd AW/SVM

19 december 2019

13u40

Bron: Belga 2 Consument Wie op zoek was naar een open bebouwing in Vlaanderen moest in het derde kwartaal 15.000 euro meer betalen dan een jaar geleden. Appartementen zijn 10.000 euro duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel over de vastgoedprijzen in het derde kwartaal.

De prijzen van vastgoed blijven maar stijgen. Zo bedroeg de mediaanprijs in het derde kwartaal van een appartement in Vlaanderen 198.000 euro: 10.500 euro of 5,6 procent meer dan een jaar eerder. In vergelijking met twee jaar geleden moet zelf bijna 20.000 extra worden neergeteld.

Voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing (mediaanprijs) werd in Vlaanderen in het derde kwartaal 240.000 euro betaald: 6.000 euro of 2,6 procent meer dan een jaar eerder. Een open bebouwing kostte 335.000 euro: 15.000 euro of 4,7 procent meer dan een jaar geleden.

Vlaams-Brabant duurste provincie

Tussen de provincies zijn er grote verschillen. De duurste provincie is Vlaams-Brabant. Een huis in gesloten of halfopen bebouwing kostte er 280.000 euro, voor een huis in open bebouwing was de mediaanprijs er 379.000 euro. In Limburg waren de huizen het goedkoopst: 199.000 voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing en 260.000 euro voor een open bebouwing. Vlaams-Brabant was ook de duurste provincie voor de appartementen (217.750 euro). Op een jaar tijd zijn appartementen er maar liefst 7 procent duurder geworden. West-Vlaanderen kende de laagste mediaanprijs (190.000 euro) voor een appartement.

Dat zijn de woningprijzen zonder rekening te houden met de effecten van het verdwijnen van de woonbonus. Pas eind september werd bekendgemaakt dat de Vlaamse regering dat fiscaal voordeel vanaf januari afschaft. Dat nieuws leidde tot een tijdelijke rush op de vastgoedmarkt in de laatste maanden van het jaar.

Brussel duurste gewest

Ook in de andere gewesten werd vastgoed duurder. In Wallonië bedroeg de mediaanprijs in het derde kwartaal van een gesloten of halfopen bebouwing 150.000 euro, van een open bebouwing 250.000 euro en van een appartement 150.000 euro. Dat zijn prijsstijgingen van respectievelijk 5,6 procent, 6,4 procent en 4,9 procent.

Het duurste gewest is Brussel. Kopers dienden er in het derde kwartaal 415.000 euro uit te trekken voor een gesloten of halfopen bebouwing (+6,4 procent), 825.000 euro voor een open bebouwing (een daling met 16,5 procent) en 215.000 euro (+7,5 procent) voor een appartement.

Duurste gemeente van Vlaanderen is Sint-Martens-Latem, met een mediaanprijs voor alle woningen van 725.000 euro. Goedkoopste gemeente is Heuvelland, met een mediaanprijs van 150.000 euro.