Alleen is maar alleen. Waarom shoppen met twee ons gelukkiger maakt

Consument Alleen is maar alleen. Met twee is zoveel leuker. Ziehier de overtuiging waarom virologen en experts morgen beslissen ons weer te laten ‘funshoppen’. “Naar een pretpark ga je toch ook niet alleen?” De psychologie achter samen winkelen voor u uitgelegd.

Als politici en wetenschappers de SOS-berichten uit de winkelstraten goed ontvangen hebben, mogen we héél binnenkort - allicht vanaf zaterdag - weer wat meer plezier beleven aan het shoppen. Dat betekent in tijden van een gezondheidscrisis niet meer alleen een nieuwe outfit zoeken, maar samen met iemand uit je bubbel, en langer dan 30 minuten kunnen snuisteren tussen de rekken. Al is het nog niet zeker of ook die maatregel morgen na de Veiligheidsraad sneuvelt. Niet dat dat heel veel zou uitmaken: geen enkele verkoper draagt een stopwatch en er zijn nog geen boetes uitgeschreven voor wie toch 40 minuten zou hebben gewinkeld.

Het allerbelangrijkste: we mogen weer met twee de weg op om geld uit te geven. Misschien zelfs met je héle bubbel, zo kan ook worden beslist. Samen winkelen maakt van ons gelukkige mensen, meer dan dat we het alleen doen. En daar zit psychologie achter.

“Winkelen doen we ‘voor de leuk’ en iets leuks willen we meestal met iemand delen. We gaan al tientallen jaren samen winkelen”, zegt de Nederlandse consumentenpsycholoog Patrick Wessels. “Gaan winkelen betekent zoveel als een uitstap maken. Het is zoals naar een pretpark gaan. Dat doe je ook liever niet moederziel alleen. Het doel is om samen een fijne tijd te beleven, meer dan veel te kopen. Nadien ga je meestal ook wat drinken of eten - je creëert nieuwe herinneringen.”

Bevestiging

Willen we aan het pashok niet gewoon graag iemand die zegt: ‘Wauw, wat zie je er beeldig uit in die jurk! Jou past ze wél!’ Wessels knikt hoorbaar. “We hengelen inderdaad voortdurend naar goedkeuring. Die krijgen we al een eerste keer als onze vriend of vriendin ‘ja’ zegt op de vraag of hij of zij mee wil winkelen. Die persoon had ervoor kunnen kiezen een boek te lezen of iets anders te doen, maar gaat toch mee op pad - ‘yes, hij of zij vindt me leuk’.”

Ook al hangt onze kleerkast nog vol jurken, we staan er toch weer een te passen. Met goedkeurende blik van onze compagnon. We zoeken bevestiging dat we bepaalde spullen wel degelijk nodig hebben Patrick Wessels, consumentenpsycholoog

“Punt twee, inderdaad: we krijgen graag de bevestiging dat we er goed uitzien én dat we bepaalde spullen wel degelijk nodig hebben. Ook al hangt onze kleerkast thuis vol jurken. Of staat het huis vol vaasjes. ‘Er kan altijd eentje bij.' In het vakjargon heten die aankopen ‘hedonistisch’: het zijn de dingen die we leuk vinden, maar niet per se nodig hebben. We denken dat ze ons leven aangenamer maken, en het voelt dubbel zo goed als de ander ons daarin bevestigt. Er ontstaat een verbondenheid die bijdraagt aan ons geluksgevoel. Een compagnon is dus vooral erg welkom op momenten waarop we iets kopen dat niet broodnodig is.”

Spoiler alert: al het bovenstaande geldt niet voor een supermarktbezoek. “Daar zit je niet te wachten op bevestiging. Dat geldt trouwens voor alle boodschappen die - opnieuw uit het vakjargon - ‘utilitaristisch’ zijn of nodig: gereedschap, schoonmaakproducten, kattenvoeding. Het kan handig zijn die boodschappen samen met een kind of partner te doen, maar we worden er niet dolgelukkig van - meestal zelfs gefrustreerd. Ze kunnen namelijk heel zeurderig worden. Da’s wel goed voor als je minder geld wil uitgeven.” (lacht)

Een bril passen betekende vooral veel foto’s sturen. Iemand had zelfs z'n laptop mee om met thuisfront een videogesprek te houden Jan Matthijs, zaakvoerder Optiek Matthijs

Retour

Vraag het ten slotte ook de handelaar: ook hij ziet je liever met twee binnenstappen in plaats van alleen. Getuige onder meer het koffiezetapparaat in de hoek, de zeteltjes aan de paskamers. Klanten blijven langer, proberen meer aan en kopen meestal meer. Al zijn het dan soms miskopen - “Want die doe je sneller met twee dan alleen”, is Wessels ervan overtuigd.

Toch hebben ze bij Optiek Matthijs in Gent de voorbije maanden niemand gehad die een net gekocht montuur kwam terugbrengen. Opvallend, want van een bril wil je toch 100 procent zeker weten dat je levensgezel hem mooi vindt? “We hebben veel klanten hun gsm zien gebruiken”, zegt zaakvoerder Jan Matthijs. “Een bril passen betekende vooral veel foto’s sturen. Iemand had zelfs z'n laptop mee om met thuisfront een videogesprek te houden. Maar op een foto of video zie je natuurlijk ook niet alle details. Anderen communiceerden vanachter glas, met de duim naar boven of beneden. We hebben klanten soms ook enkele monturen meegegeven naar huis, om te passen. Het is toch makkelijker als ze weer samen de winkel binnen mogen...”

Lees ook: Brussel, evenementen en winkelen: hierover buigt de Veiligheidsraad zich deze week (+)