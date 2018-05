Alle winkels Lidl open, nog niet alle verse producten in de winkel Redactie

Bij supermarktketen Lidl zijn vanochtend alle winkels opnieuw opengegaan. Omdat de staking de voorbije dagen ook de distributiecentra trof, zullen nog niet alle verse producten in de winkel liggen. Daarvoor heeft Lidl nog een extra dag nodig, aldus de woordvoerster.

Bij Lidl brak een week geleden een staking uit tegen een te hoge werkdruk. Pas gisterenavond konden directie en vakbonden bij Lidl een akkoord bereiken.

"Alle winkels zijn opengegaan", zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt van Lidl. De winkels worden nu bevoorraad. "Voor droge voeding is er geen probleem. Vers voedsel leveren we zo goed mogelijk aan, maar 100 procent zal het nog niet zijn." Er zal wel veel in de rekken liggen, klinkt het.

Om ook het verse voedsel opnieuw zoals normaal in de winkelrekken te krijgen, heeft Lidl vandaag nog nodig. Morgen moet alles opnieuw in orde zijn.

Bonden en directie kwamen gisterenavond overeen dat tot het afsluiten van een nieuwe cao, er per filiaal 42 uur extra per week ingezet zal worden.