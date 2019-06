Alle vragen over de digitale meter en wanneer je hem kan verwachten AW

13 juni 2019

13u13

Vanaf 1 juli begint distributienetbeheerder Fluvius met de uitrol van digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Bedoeling is dat de meterstanden automatisch worden doorgestuurd waardoor de netbeheerder dat niet langer manueel moet doen. Tegen 2022 zouden er al 1,8 miljoen digitale meters actief moeten zijn.

De digitale meter is een elektronische meter die het elektriciteits- of aardgasverbruik meet. Het grote verschil met de klassieke meter – die binnenkort niet meer gemaakt wordt - is de ingebouwde communicatietechnologie, en die moderne technologie heeft enkele voordelen.



Voordelen?

Zo is er geen sprake meer van manuele meteropnames, de meterstanden worden immers automatisch doorgestuurd door de nieuwe meter. Daarbij kan je als gebruiker in detail zien hoeveel je verbruikt. Daardoor kan je actie ondernemen nog voordat de hoge energiefactuur in de bus belandt. Tenslotte kan de digitale meter makkelijk aan andere toestellen gekoppeld worden zoals een smartphone. Zo kan het energieverbruik in real time opgevolgd worden.

Wanneer krijg ik een digitale meter?

Helemaal overtuigd van de voordelen hoor ik je denken: “Wanneer ben ik dan aan de beurt?”. De digitale meters worden vanaf juli 2019 geleidelijk overal in Vlaanderen geïnstalleerd. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat jij als eerste aan de beurt bent. Eerst komen klanten met een budgetmeter, mensen met zonnepanelen en nieuwbouw- of gerenoveerde woningen aan de beurt. Tegen eind 2022 moeten er 1,8 miljoen meters geplaatst zijn, tegen 2034 moeten alle Vlaamse gezinnen en kleine bedrijven zijn overgeschakeld.

De uitrol van de digitale meter had heel wat voeten in de aarde. Normaal gezien was de start voorzien voor begin dit jaar, maar de meters konden niet op tijd geleverd worden. Er was ook onduidelijkheid over de gevolgen voor mensen met zonnepanelen.

Wat met mijn zonnepanelen?

Voor die laatste groep kwam eerder dit jaar een regeling uit de bus: eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst worden, zullen tot vijftien jaar na de ingebruikname in het oude systeem met de terugdraaiende teller kunnen blijven. Fluvius garandeert ook dat er voldoende meters beschikbaar zijn om de uitrol op 1 juli te starten, en dat alle toepassingen vanaf die dag bruikbaar zijn.

Wat kost dat?

Klanten betalen normaal geen plaatsingskosten, legt projectleider van de digitale meter bij Fluvius, Paul Adriaensen, uit. Zelfs bij klanten van wie de oude meter stukgaat, of bij wie in een van de proefprojecten zat, wordt gratis een nieuw digitaal exemplaar geplaatst.



Enkel wie vroeger dan gepland een digitale meter in huis wil, moet een plaatsingskost van 226 euro betalen voor de gas- en elektriciteitsmeter samen. Tegen eind 2034 moet de volledige uitrol rond zijn.



De impact op de energiefactuur blijft bovendien beperkt, maakt Fluvius zich sterk. De gemiddelde Vlaamse klant zal per jaar gemiddeld 15 euro extra betalen voor elektriciteit en 12 euro voor aardgas. De verwachte energiebesparing is daarin niet meegerekend.



Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) is alvast tevreden. “Wie een digitale meter wil krijgt er heel wat mogelijkheden bij. Met een digitale meter moét je minder, en kan je meer.” De Vlaamse overheid lanceert vanaf vandaag eveneens een informatiecampagne over de omslag naar de digitale meter. Wie vragen heeft kan terecht op www.digitalemeter.be.

