Spaaroplossingen Alle spaarrekeningen hetzelfde? Zoek de vier verschillen!

17 december 2018

09u00 0 Consument Alle spaarrekeningen zijn hetzelfde? Toch niet! En het is niet alleen op het gebied van rente en getrouwheidspremie dat ze van elkaar verschillen, zoals je misschien zou denken. We vroegen aan de man/vrouw in de straat of hij/zij vindt dat alle spaarrekeningen hetzelfde zijn. Dat zijn ze niet, en wel hierom.

1. Stuntrente, prutsrente of gezonde rente?

Ondanks de lage rentevoeten van tegenwoordig, is ‘rente’ waarschijnlijk toch nog het eerste waar je aan denkt bij een spaarrekening. Met de lage rente zijn ook de verschillen tussen de banken kleiner geworden, maar ze zijn toch een vergelijking waard. De meeste grootbanken geven tegenwoordig het absolute (wettelijke) minimum: 0,01 % basisrente en 0,1 % getrouwheidspremie. Sommige prijsbrekers profileren zich tijdelijk met een stuntrente om klanten te lokken. Of heb je liever een stabielere, gezonde rente, aangepast aan de marktomstandigheden?

2. Gratis of kosten?

Aan spaarrekeningen zijn doorgaans geen directe kosten verbonden. De meeste banken rekenen geen openingskosten of beheerskosten aan. Afsluitkosten zijn zelfs wettelijk verboden voor spaarrekeningen. Maar kijk uit: sommige banken vragen een zichtrekening te openen samen met een spaarrekening en rekenen daarop wél kosten aan.

3. Veilig of heel veilig?

Alle spaarrekeningen zijn in principe veilig, maar sommige zijn veiliger dan andere. De veiligheid zit hem onder meer in de depositogarantie: elke spaarrekening bij een Europese kredietinstelling wordt beschermd door de depositogarantie. Wanneer je bank failliet gaat en je spaargeld niet meer kan terugbetalen, krijg je zo tot maximaal 100.000 euro terug per persoon en per financiële instelling. Nog veiliger is het als je voor een bank kiest die het minste kans heeft om failliet te gaan. Een bank met een zeer hoge kredietwaardigheid of rating dus.

4. Gereglementeerd of niet?

Nu worden we even technisch. België maakt een onderscheid tussen de gereglementeerde (online) spaarrekening (het best te vergelijken met het klassieke spaarboekje) en de niet-gereglementeerde spaarrekening. Die verschillen van elkaar op het gebied van rente, fiscaliteit en opzegtermijn.

Een gereglementeerde spaarrekening voldoet aan wettelijke regels en biedt een aantal duidelijke voordelen. Zo is de bank verplicht om basisrente en een getrouwheidspremie te geven. De rente is vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 960 euro rente per persoon (voor 2018). En het spaargeld is altijd onmiddellijk beschikbaar voor opname.

Voor de meeste mensen is een gereglementeerde spaarrekening de beste oplossing. Een niet-gereglementeerde heeft een aantal kenmerken die in specifieke omstandigheden nuttig kunnen zijn. Ze biedt doorgaans een hogere rente, maar geen getrouwheidspremie. En vaak geldt er een opzegtermijn om geld op te nemen. Dat maakt een niet-gereglementeerde spaarrekening interessant voor wie zijn geld voor een paar maanden wil parkeren.

En hoe scoort Rabobank.be?

- Rente: Rabobank.be geeft een gezonde rente, afgestemd op de marktomstandigheden.

- Kosten: Bij Rabobank.be zijn de spaar- en zichtrekeningen gratis.

- Veilig: Rabobank heeft de hoogste ratings bij alle toonaangevende ratingbureaus.

- Gereglementeerd: Rabobank.be biedt gereglementeerde spaarrekeningen aan. Wil je je geld voor langere tijd wegzetten? Kies dan voor een termijnrekening.



