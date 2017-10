Alle groene doelstellingen ten spijt: opnieuw 200.000 fossiele stookketels verkocht Tom Mondelaers

Dit jaar kopen 200.000 Belgen een nieuwe cv-ketel, tegenover een schamele 8.000 warmtepompen. Dat bevestigt sectorfederatie ATTB aan bouwsite Livios

Ongeveer 4 miljoen Belgische gezinnen verwarmen hun huis met een klassieke cv-ketel. Stookolie is goed voor zo'n 25% van de markt, gas voor 75%. En het ziet er niet naar uit dat aan die hegemonie van de fossiele stookketel snel een eind komt. Vorig jaar werden maar liefst 200.000 nieuwe ketels verkocht.



"En ook dit jaar liggen de cijfers in dezelfde lijn", bevestigt Emile Vandenbosch, secretaris van de Associatie voor Thermische Technieken van België (ATTB). "Het gaat vooral om mensen die hun bestaande ketel vervangen of woning renoveren en opnieuw kiezen voor een cv-ketel. Wie grondig renoveert kan ook overschakelen op een warmtepomp, maar dat is dikwijls niet haalbaar. Voor wie in een appartement woont, is een nieuwe cv-ketel vaak de enige optie."



Vandenbosch waarschuwt: "Het is goed dat mensen overstappen op een energiezuinige condensatieketel (het enige type dat vandaag nog verkocht mag worden, red.), maar het is belangrijk dat ze hun bestaande schouw hieraan laten aanpassen." Dat leidt vooral in appartementen weleens tot problemen.



Lees hierover: Mag je zomaar je oude verwarmingsketel vervangen in je appartement?

10% meer warmtepompen

Ondanks het enorme verschil met verwarmingsketels op gas of stookolie, zit ook de verkoop van warmtepompen in de lift. Emile Vandenbosch: "We noteren zelfs een stijging van 10%, van 7.200 verkochte exemplaren in 2016 naar 8.000 warmtepompen dit jaar. Dat blijft zeer weinig uiteraard. Het gaat dan ook om een veel zwaardere investering. Om vandaag te investeren in een warmtepomp moet je niet alleen écht groen zijn, maar ook genoeg geld hebben."



In Vlaanderen zet Energieminister Tommelein (Open Vld) ondertussen volop in op warmtepompen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Om de doelstellingen voor groene warmte in 2020 te bereiken, zijn er volgens het warmteplan van de Vlaamse regering jaarlijks 8.900 bijkomende warmtepompen nodig in Vlaanderen. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de 4.000 warmtepompen die in 2016 geïnstalleerd werden. Daarom werd de EPB-regelgeving aangepast en bekijkt Tommelein samen met de VREG hoe een nieuwe tariefstructuur de keuze voor een warmtepomp kan stimuleren. Dit jaar werd ook de premie opgetrokken voor wie een warmtepomp plaatst. Deze bedraagt nu tot 40% van de factuur."

Regionale verschillen bij zonneboilers

Wat zonneboilers betreft, ziet de ATTB grote regionale verschillen. "Brussel en Wallonië zijn samen goed voor amper 15% van de jaarlijkse installaties", weet Emile Vandenbosch. "In Wallonië is de markt compleet in elkaar gestuikt, nadat drie jaar geleden de premievoorwaarden verstrengd werden. In Vlaanderen, daarentegen, gaat het relatief goed. In 2016 werd er voor 40.000 m² aan zonnecollectoren geïnstalleerd, wat neerkomt op ongeveer 10.000 nieuwe installaties."



Daarmee doen zonneboilers het nog altijd een pak minder goed dan PV-panelen, waarvan er alleen dit jaar tussen januari en augustus al 27.000 nieuwe installaties bijkwamen. Vandenbosch maakt zich de volgende bedenking: "Als je dak al vol ligt met PV-panelen, heb je dan nog plaats voor zonnecollectoren? Nochtans levert een zonneboiler de milieuvriendelijkste warmte die er bestaat. Bij PV-panelen gebruik je bovendien het stroomnet als opslagbatterij, terwijl je bij een zonneboiler warmte opslaat in het buffervat."





