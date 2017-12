Alle bieren van AB InBev 3 procent duurder vanaf 1 januari: "Uitbater kan niet anders dan prijsstijging door te rekenen" EB

19u04

Bron: Belga 19 AB InBev Consument Brouwer AB InBev trekt de prijs van zijn bieren vanaf 1 januari gemiddeld met 3,04 procent op. Dat bevestigt AB InBev nadat De Tijd het nieuws meldde. Voor de horeca-uitbaters komt er 3,12 procent bij en voor de grootdistributie, de winkelketens, 2,83 procent. De prijsverhoging geldt voor het hele assortiment.

"Wij streven naar een gezond evenwicht tussen kosten en inkomsten, daarbij rekening houdend met de effecten van de inflatie", reageert het bedrijf. "InBev Belgium streeft een duurzame groei op lange termijn na." Het bedrijf verwijst daarbij naar de investeringen, bijvoorbeeld in de alcoholvrije Jupiler-variant Jupiler 0.0%, de capaciteitsuitbreiding in de Belgische brouwerijen en de vergroening van de logistiek en productieprocessen.

Europese beschuldiging

Net vorige week beschuldigde de Europese Commissie de brouwer nog van misbruik van zijn dominante positie op de Belgische markt om de invoer van het eigen bier uit goedkopere buurlanden te belemmeren. Volgens de Commissie beperkt AB InBev al zeker sinds 2009 de concurrentie, door invoer van Jupiler en Leffe uit Nederland en Frankrijk naar ons land te belemmeren. De twee populaire biermerken zijn goedkoper in onze buurlanden, omdat ze daar moeten afrekenen met scherper geprijsde concurrenten. De brouwer reageerde toen dat het geen finale beslissing is en dat hij constructief meewerkt aan het onderzoek.

De beslissing over de prijsverhoging werd genomen en gecommuniceerd nog voor de beslissing van de Europese Commissie, zegt de woordvoerster daarover.

Horeca Vlaanderen geschrokken

Horeca Vlaanderen is "geschrokken" door de prijsverhoging en "begrijpt die niet goed", zegt woordvoerder Gerrit Budts. Er is al langer een kloof tussen de lagere prijs in de supermarkt en de prijs die een cafébaas, ondanks de grotere afname, bij zijn leverancier moet betalen, klinkt het. Die kloof nam volgens Budts de voorbije jaren af, maar nu gaat de horecaprijs dus opnieuw sneller de hoogte in.

"Als uitbater kan je niet anders dan de prijsstijging door te rekenen", verwijst Budts naar de lage marges in de sector. De horecafederatie herinnert ook aan de vele faillissementen in de sector.