Alle 290 Jommeke-strips komen binnenkort uit in China: tegen 2025 vijf miljoen exemplaren TT

06 juni 2018

17u41

Bron: Belga 0 Consument Uitgeverij Ballon Media heeft een overeenkomst gesloten met het Chinese Bright Media om tegen 2025 de volledige stripreeks van Jommeke, 290 albums in totaal, vertaald op de Chinese markt te brengen. Elk album krijgt een startoplage van 17.000 exemplaren. De twee bedrijven onderzoeken ook of er nog andere Jommeke-producten kunnen worden ontwikkeld voor China, zoals een televisiereeks of digitale albums.

Volgens Ballon Media is China nog vrijwel onontgonnen terrein op het vlak van strips - zelfs de Japanse manga brak er nooit echt door - maar is die markt er momenteel wel in volle opbouw. Jommeke wordt na Kuifje de eerste Belgische stripreeks die er volledig wordt uitgebracht en de schaal waarop dat gebeurt, is volgens de uitgeverij ongezien. Een proefproject met 25 albums op in totaal 500.000 exemplaren raakte vorig jaar alvast volledig uitverkocht. Met de startoplage van 17.000 stuks voor elke van de 290 strips zullen er minstens 4.930.000 Jommeke-strips op de Chinese markt komen.

"Jommeke staat voor universele waarden, zoals vriendschap en respect, die men in China erg naar waarde schat en bovendien straalt het iets typisch Europees uit, waarvoor momenteel veel interesse bestaat in China", zegt Alexis Dragonetti van Ballon Media. "Zelf waren we de voorbije jaren al actief op de Chinese markt met voornamelijk kinderboeken. We zijn vervolgens proactief Jommeke gaan aanbieden omdat we ervan overtuigd waren dat het een erg geschikte reeks is om in China door te breken."

CEO Liu Qian van Bright Media beaamt dat Jommeke erg groot kan worden in China. "We geloven dat we er de meest succesvolle stripreeks op de Chinese markt van kunnen maken", zegt hij. De strips worden vooral in de grootsteden verdeeld, waar de geletterdheid onder de bevolking het grootst is. Als het project slaagt, komen er mogelijk op termijn ook nieuwe verhalen van Jommeke die speciaal voor de Chinese lezer worden geschreven.