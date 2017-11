Alibaba vestigt nieuw omzetrecord van duizelingwekkende 21,7 miljard euro op Chinese vrijgezellendag Joeri Vlemings

12u40

Bron: zdnet, The Guardian 0 AFP Consument De Chinese onlinewinkel Alibaba heeft opnieuw een omzetrecord gevestigd op 'vrijgezellendag' gisteren. Dé koopjesdag van het jaar klokte af op zomaar eventjes 21,7 miljard euro, of nog eens 39 procent méér dan vorig jaar op 11/11.

168.269.635.159 Chinese yen of omgezet bijna 22 miljard euro. Dat is het gigantische eindbedrag van de verkoop op de Chinese vrijgezellendag. Geld gespendeerd aan allerlei koopwaar, waarvan 90 procent via mobiele werd verhandeld. En dat zijn niet de enige duizelingwekkende cijfers.

REUTERS

Aan het grootste online shoppingevent ter wereld - meer dan dubbel zo groot dan de Amerikaanse Black Friday en Cyber Monday tesamen - namen meer dan 140.000 handelaars deel, waaronder 60.000 internationale merken. Bij de best verkopende landen waren dit jaar Japan, Australië en Duitsland.

REUTERS Jack Ma, stichter van Alibaba, samen met actrice Nicole Kidman op het podium van de show ter ere van 'Vrijgezellendag'.

165 bedrijven verkochten voor meer dan 100 miljoen yen (13 miljoen euro), 17 voor meer dan 500 miljoen yen (64,5 miljoen euro) en zes zelfs voor meer dan 1 miljard yen (129 miljoen euro). Het aantrekkelijke voor de klant zijn de vele kortingen waarmee gesmeten wordt.

Op het hoogtepunt noteerde Alibaba 256.000 transacties per seconde. In totaal verwerkte Alibaba 1,48 miljard betalingen, 41 procent meer dan in 2016. Goed voor 812 miljoen bestellingen aan huis, of 23 procent meer dan vorig jaar. Na amper twee minuten werd de kaap van 1 miljard dollar gerond, na dertien uur die van het record van vorig jaar (15,3 miljard euro).

REUTERS Daniel Zhang, ceo van de Alibaba Group Holding Ltd.