Aldi roept konijnengebraad terug door aanwezigheid van salmonella mvdb

11u26

Bron: Belga 0 EPA Consument Supermarktketen Aldi roept konijnengebraad met rozemarijn terug omdat tijdens een microbiologische analyse van de kruiden die gebruikt werden, de aanwezigheid van salmonella werd vastgesteld. Het product werd ondertussen uit de handel gehaald, aldus Aldi, dat de beslissing nam in samenspraak met het FAVV.

Het teruggeroepen product is het "konijnengebraad met rozemarijn" in verpakkingen van 2x150 gram van het merk Excellence. De vervaldatum is 18 december 2017; de betrokken lotnummers zijn 170336998 en 170336999. Het product lag in de winkel tussen 9 en 14 december.

Huisarts

De mogelijke symptomen van een salmonellabesmetting zijn koorts, buikkrampen en diarree binnen de 12 à 48 uur na consumptie. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting. Wie van het product gegeten heeft en deze symptomen vertoont, wordt aangeraden om naar de huisarts te gaan.

Aldi vraagt om het konijnengebraad niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel, waar het terugbetaald zal worden. Wie vragen heeft kan terecht op contact@aldi.be