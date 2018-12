Aldi roept kippenworsten terug door besmetting met salmonella: “Opgelet voor buikkrampen en diarree” HR

12 december 2018

18u12

Bron: Belga 0 Consument Warenhuisketen Aldi roept kippenworsten terug wegens een besmetting met salmonella. Wie van de worsten eet, riskeert buikkrampen en diarree te krijgen.

Het gaat om kippenworsten van het merk ‘Tupelo Farm’ in een verpakking van 1.000 gram met de lotcode 182038007. De worsten werden verkocht van 23 november tot en met 12 december. Er werd salmonella aangetroffen in het vlees als onderdeel van een autocontrole. In samenspraak met het Voedselagentschap heeft Aldi daarom beslist het product uit de handel te halen en terug te roepen van bij de consumenten.

De mogelijke symptomen van besmetting door salmonella zijn koorts, buikkrampen en diarree, en dit binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting. Wie van het product gegeten heeft en deze symptomen vertoont, krijgt de raad een huisarts te raadplegen.

De voorbije weken moesten al verschillende winkels en producenten met salmonella besmet vlees terugroepen.

